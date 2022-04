Loulé apela ao envolvimento de todos na festa da Mãe Soberana

A cidade de Loulé recebe amanhã, domingo, dia 1 de maio, a Festa Grande da Mãe Soberana, depois de dois anos de ausência.

A organização pretende celebrar da melhor forma o regresso deste evento que faz parte da vivência coletiva do concelho de Loulé.

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Loulé está a apelar à colaboração da população para engrandecer este momento.

A autarquia solicita a todos os residentes na cidade, em particular nas artérias que integram o percurso da Festa, que participem através da ornamentação das varandas e janelas com as tradicionais colchas e também com o lançamento de pétalas de flores (distribuídos aos moradores pela autarquia), no momento de passagem da procissão com a imagem da Nossa Senhora da Piedade.

Refira-se que a Festa Grande é o momento alto das festividades da Mãe Soberana, dedicada à Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Loulé.

A maior manifestação religiosa a sul de Fátima é um evento que faz parte da identidade da comunidade louletana, fortemente enraizado na cultura, tradições mas sobretudo na essência dos louletanos enquanto povo.

Além disso, é um dos principais cartazes turísticos deste concelho e um momento dinamizador da economia local, em particular do sector da restauração e hotelaria.

O programa deste domingo da Festa Grande arranca pelas 10h00, com a celebração da Missa Solene, na Igreja de São Francisco, onde decorrerá também o 28º Encontro do Povo de Cabo Verde.

A Imagem da Padroeira sairá então, em procissão, em direção ao Largo do Monumento Engº Duarte Pacheco.

Às 15h30, é aqui que decorrerá a Missa Campal.

Depois a Grande Procissão percorrerá as principais ruas da cidade e culminará com o momento apoteótico da subida íngreme ao Santuário, com os homens do andor a carregarem o pesado andor, quadro único que emociona não só os louletanos mas todos os que visitam a cidade para assistir à Festa da Mãe Soberana.

Às 23h30, junto à Ermida, terá lugar um espetáculo de fogo de artifício.