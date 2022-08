Loulé: Amanhã há Stock & Chic na Cerca do Convento do Espírito Santo

Evento conta com um variado programa de animação.

O Stock&Chic chega amanhã, quinta-feira, dia 25 de agosto, à Cerca do Convento do Espírito Santo, em Loulé, decorrendo até sábado, 27 de agosto, numa iniciativa da Câmara Municipal com o apoio da ACRAL, que pretende desafiar os comerciantes do concelho a escoarem os seus produtos a preços convidativos de modo a promoverem a sua atividade, junto dos residentes e visitantes.

A par dos stands dos lojistas, estão previstas diversas atividades que irão animar o coração da cidade por estes dias.

No dia 25, quinta-feira, a abertura de portas é às 19h00, com o DJ Velouria a dar as boas-vindas ao público, seguindo-se, às 20h00, um momento de dança com o grupo Hip Hop Urban Xpression. Às 22h00, os The Bottles sobem ao palco para prestar o tributo aos Beatles e colocar toda a gente a dançar.

No dia 26, sexta-feira, é a vez do DJ Rodriguez animar o recinto, seguindo-se a atuação do Conjunto Folclórico Arte Nativa (Viamão), que virá do Brasil para apresentar as danças tradicionais gaúchas e outras danças brasileiras como o Samba e o Forró.

A 27 de agosto, sábado, o horário será mais alargado. Entre as 10h00 e as 14h00, com a presença da Associação Satori, animação de rua e teatro não vão faltar no certame. Mais tarde, das 19h00 às 00h00, o Stock&Chic decorre nos moldes normiais, com o DJ Discossauro a atuar, estando o encerramento do espetáculo a cargo de Mauro Amaral Trio.

Por outro lado, serão várias as ações a decorrer no Stock&Chic, desde confeção de penteados Hipi Chics e Make Up, pela dupla Zeza e Lili (Zeza Cabeleiros). A Servifoto realizará sessões fotográficas grátis para miúdos e graúdos e, para os mais novos, haverá atividades como pinturas faciais e modelação de balões, algodão doce e pipocas. O evento terá também uma zona de relaxamento, dedicada às massagens, pela Rituals – Beauty & Spa.

O horário de funcionamento do recinto será das 19h00 às 00h00, nos dias 25 e 26 de agosto, e das 10h00 às 14h00 e das 19h00 às 00h00, no dia 27 de agosto.