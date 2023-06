Loulé acolhe Workshop de Introdução ao VJing e Arte Audiovisual

Será em Loulé que terá lugar o Workshop de Introdução ao VJing e Arte Audiovisual, no Convento do Espírito Santo, dia 21 de junho.

No dia 21 de junho, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, no Convento do Espírito Santo, em Loulé, vai ter lugar um Workshop de Introdução ao VJing e Arte Audiovisual com Resolume, com participação gratuita.

Numa organização do Museu Zer0, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, através das Galerias Municipais, trata-se de uma formação desenvolvida pela obsolete.studio. O workshop destina-se a artistas, estudantes, técnicos de artes performativas ou qualquer pessoa com uma prática artística no domínio do som e/ou do visual.

Durante esta sessão, realizada em português e inglês, será explorada a forma como os dados em tempo real e o controlo do utilizador podem ser utilizados para manipular ambientes audiovisuais para espetáculos ao vivo e instalações artísticas interativas, utilizando o software Resolume.

O Resolume é uma das ferramentas de referência para atuações ao vivo e instalações de vídeo. Permite editar e reproduzir vídeos para atuações em cena, VJing, video mapping e instalações artísticas audiovisuais.

Será realizada uma introdução geral ao software e exploradas as suas possibilidades de arte visual interativa utilizando vários protocolos de comunicação. De seguida, os participantes irão experimentar o software para criar o seu próprio protótipo de arte audiovisual.

Não é necessária experiência prévia com software AV, mas é preferível um interesse geral em produção visual e/ou musical. As inscrições podem ser realizadas através do email jcarmo@museu0.pt.

Como material necessário, os formandos deverão trazer um computador portátil (Windows 8.1 ou superior, Mac 10.15 ou superior) com pelo menos 8 GB de RAM e uma boa placa gráfica e com o Resolume Arena instalado e um rato de computador.

Os participantes são convidados a trazer controladores MIDI / OSC, tablets, câmaras, sensores ou qualquer hardware que possa ser utilizado durante o workshop como controlador ao vivo.

Como opção, os participantes são convidados ainda a trazer os seus próprios conteúdos, música e visuais que possam ter produzido anteriormente, para os utilizarem durante o workshop.

A obsolete.studio é um projeto cultural e educativo que desenvolve espaços de aprendizagem, pensamento crítico e criatividade na intersecção da arte e da tecnologia. Os seus workshops, projetos de mediação cultural e investigação artística facilitam a reivindicação de técnicas e permitem que os indivíduos tomem medidas concretas sobre a sua realidade.