Loulé acolhe IV Encontro Nacional de Limpeza Urbana

Encontro decorre em novembro.

A Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU) organiza mais um Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que este ano terá lugar em Loulé, de 3 a 4 de novembro.

O IV Encontro Nacional de Limpeza Urbana tem como tema «Roadmap para Cidades Competitivas e Atrativas», reunindo em torno do assunto cerca de 40 oradores nacionais e internacionais.

O grande objetivo deste evento passa por demonstrar a importância do estado da limpeza urbana como um ativo das cidades, tendo em conta que a limpeza urbana tem impacto na capacidade de atrair negócios (desde multinacionais a centros de negócios) e outras atividades, de captar turismo e de manter habitantes permanentes e felizes».

No IV Encontro Nacional de Limpeza Urbana será ainda possível conhecer as oportunidades de financiamento da legislação nacional para a Limpeza Urbana e para os resíduos, saber as novidades decorrentes da diretiva Single-Use Plastics (SUP) nomeadamente a preparação da entidade gestora nacional e conhecer estratégias para acabar com os resíduos abandonados e boas práticas de sensibilização e mobilização da população.

O debate promete ser particularmente intenso em torno das mesas-redondas dedicadas à limpeza de ervas e da utilização de águas residuais para a limpeza urbana.