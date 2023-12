Loulé acolhe exposição de alunos com necessidades educativas especiais

A exposição «A arte como instrumento de inclusão» de alunos com necessidades educativas especiais vai estar patente na Biblioteca de Loulé.

Vai estar patente ao público na Biblioteca Municipal de Loulé a exposição «A arte como instrumento de inclusão» de alunos com necessidades educativas especiais, até ao dia 29 de dezembro.

Organizada pelo Departamento de Educação Especial, esta iniciativa resulta de uma série de trabalhos realizados por alunos com necessidades educativas especiais do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, em Loulé.

A arte desempenha um papel de extrema importância no desenvolvimento do ser humano. A sua utilização funciona como uma terapia que utiliza mediadores artísticos no contexto de um processo terapêutico específico destinado a estimular nos alunos as habilidades de comunicação, dando liberdade à sua criatividade artística. No aluno com deficiência a arte funciona como um instrumento de inclusão e reabilitação.