Loulé abre candidaturas para arrendamento acessível em Salir

A Câmara Municipal de Loulé lançou o concurso em regime de arrendamento acessível para 5 fogos habitacionais na freguesia de Salir, cujas candidaturas decorrem de 15 a 31 de março.

Esta é mais uma iniciativa integrada na Estratégia Local de Habitação do Concelho de Loulé e tem um duplo objetivo. Desde logo, apoiar o acesso à habitação, nomeadamente junto de jovens casais e dos munícipes que auferem de um rendimento médio (nem sempre compatível com os preços das rendas praticados no mercado).

Por outro lado, pretende-se também promover a fixação de pessoas nesta freguesia do interior, marcada pelo despovoamento e envelhecimento demográfico ao longo das últimas décadas.

Poderão concorrer a este arrendamento os cidadãos cujo valor do rendimento global do agregado familiar ou habitacional esteja enquadrado nos limites mínimos e máximos, sendo que a composição do agregado deverá adequar-se à tipologia dos fogos, conforme o definido no Aviso de Concurso, disponível em aqui.

O limite mínimo e máximo do valor da renda acessível a pagar mensalmente por cada agregado familiar ou habitacional será de 78 e 233 euros, para os fogos T2, e de 93 e 278 euros para os fogos T3.

O contrato de arrendamento acessível é celebrado pelo prazo de seis anos, podendo renovar-se por períodos de dois anos, se o arrendatário demonstrar que mantém as condições que determinaram a atribuição de habitação.

Os esclarecimentos aos interessados serão efetuados por via telefónica, através do número 289 400 714 (entre as 9h00 e as 17h00) e/ou (e-mail arrendamento.acessivel@cm-loule.pt).

A entrega de candidaturas poderá ser realizada nos serviços de expediente do município de Loulé, sendo que toda a informação sobre a documentação necessária encontra-se disponível aqui.

Os fogos habitacionais na freguesia de Salir, situados no loteamento da Fonte da Rata, foram construídos ao abrigo de apoio financeiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O trabalho realizado no âmbito da Estratégia Local de Habitação 2019-2030 do Município de Loulé prossegue. Até ao momento, a entrega já concluída das primeiras 22 chaves em Loulé, Quarteira e Almancil, no âmbito do programa 1º Direito do IHRU, o concurso público para atribuição de dois fogos na freguesia do Ameixial, o apoio no âmbito do subsídio ao arrendamento, que contemplou, em duas edições, um total de 295 famílias, bem como os procedimentos concursais para a construção de 64 fogos de habitação no Loteamento da Clona e a reabilitação de 18 fogos no Bairro Municipal de Loulé «Frederico Ulrich» – 1ª fase, ambos na cidade de Loulé, são algumas das iniciativas em curso.