Loulé abre candidaturas para apoios a associações culturais e recreativas

Candidaturas estão abertas até ao dia 31 de março.

A Câmara Municipal de Loulé abriu as candidaturas para a atribuição dos apoios a associações culturais e recreativas. Podem beneficiar deste apoio todas as associações e outras instituições legalmente constituídas, sem fins lucrativos, sediadas no concelho e que nele desenvolvam atividades de natureza e interesse público, com intervenção nas áreas cultural e recreativa.

O estatuto de utilidade pública, o historial associativo e cultural, o desenvolvimento de atividade regular, a valorização do património cultural do concelho, a realização de iniciativas com vista à inclusão ou o contributo para a formação e integração de novos públicos são alguns dos critérios na atribuição destes apoios financeiros.

Os candidatos deverão apresentar as suas propostas através do envio do formulário de candidatura, devidamente preenchido, e respetivos documentos anexos, à Câmara Municipal de Loulé, via e-mail.

Para a solicitação de documentação e mais informações, os interessados poderão contactar a Divisão de Cultura, Museu e Património pelos telefones 289 400 885 e 914 619 229, ou ainda por e-mail.

Com este apoio ao movimento associativo cultural e recreativo, que será posteriormente concretizado através da celebração de contratos-programa, a Câmara Municipal de Loulé tem por objetivo «promover o desenvolvimento cultural e aumentar a participação da cidadania no concelho, dotar as associações da capacidade de desenvolvimento do Plano Anual de Atividades no que respeita à criação, produção e divulgação e, ao mesmo tempo, permitir o acesso aos apoios de forma transparente e rigorosa».

Estes apoios têm sido «determinantes para manter uma dinâmica e uma programação cultural de referência no concelho de Loulé e constituem um elemento de grande importância numa altura em que o mundo da cultura está a viver dias muito difíceis».