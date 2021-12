Loulé abre candidaturas para a Bolsa de Apoio ao Teatro 2022

Bolsa de Apoio ao Teatro destina-se ao meio associativo e artístico (agentes e estruturas com personalidade jurídica e sediados no concelho), incluindo projetos amadores e profissionais, num valor total de 75 mil euros.

A Câmara Municipal de Loulé tem abertas as candidaturas para a Bolsa de Apoio ao Teatro de 2022. Os formulários e as normas estarão disponíveis online, no site do Cineteatro e redes sociais, e o prazo para concorrer termina a 10 de janeiro de 2022.

Este é um importante instrumento de apoio à criação teatral, uma vez que o foco é a apresentação de peças inéditas, o que tem permitido aos agrupamentos amadores e profissionais sediados no concelho terem um efetivo suporte à componente criativa.

A Bolsa de Apoio ao Teatro permite, por outro lado, a descentralização das práticas e dinâmicas culturais no concelho de Loulé, dado que implica a apresentação, por parte de cada grupo amador, de três espetáculos, dois dos quais obrigatoriamente realizados nas freguesias do concelho.

O apoio estimula ainda a promoção externa e a circulação das estruturas teatrais profissionais louletanas, obrigando à realização de duas apresentações noutros concelhos do Algarve que integrem a Rede Azul – Rede de Teatros do Algarve, da qual o Cineteatro Louletano é membro.

Neste incentivo, existe também dimensão formativa, contribuindo para uma maior capacitação e qualificação artísticas das diversas estruturas concorrentes.

Os candidatos – amadores e profissionais – deverão apresentar as suas propostas à Câmara Municipal de Loulé através do Cineteatro Louletano, via e-mail, até ao dia 10 de janeiro de 2022, ou enviando-as por correio para Cineteatro Louletano, Av. José da Costa Mealha, 8100-501 Loulé. Todas as candidaturas que deem entrada após essa data serão excluídas.