Lota Cool Market regressa a Portimão com «consciência ambiental»

Entre 21 e 24 de julho, a antiga Lota de Portimão e zona envolvente recebe a sétima edição do Lota Cool Market.

O «mercado mais cool do sul» terá portas abertas entre as 18h00 e a 1h00, contando com «uma eCOOLogical vibe muito própria, em prol da consciencialização ambiental dos visitantes».

Com entrada livre, o certame contará com um cartaz musical e outros momentos de animação, promovendo o conceito de mercado pop-up ao ar livre ao reunir propostas únicas e originais de artesãos urbanos, novos designers e artistas das mais diversas áreas.

Nuno Vieira, coordenador do Lota Cool Market, explica que «em 2022 tentaremos despertar nos participantes a preocupação pela sustentabilidade, pela reciclagem e pela preservação dos recursos naturais».

Com marcas de artesanato que usam materiais reciclados, além de food trucks e produtores empenhados na sustentabilidade, estão desde já confirmadas diversas participações, entre as quais as marcas eco-friendly Atelier Balancê, Aconchego, Wavi Art, Jewel Kat, Atelier das Jóias, Ponto Nato, Florista Suzel, Be Nature, Aummade, Ondas e Segmentos, Sun Bikinis, Cabaças do Amor, Pezinhos d’Algodão, Shyrénia’s Creations, Ildarte e Gagu Artesanato.

Na vertente das comidas e bebidas, marcarão presença as empresas Caipijoca’s, Rejoice, Rock n’Doll, Le French Cookie, Polaroskas Street Food, Mosteiro das Hóstias, Aphrodite, A Escola do Gelado, Mini Donuts, Ginjola Alentejana e Kurtospt, além dos produtores Lagar dos Pardieiros, Queijos Bilores e As Passinhas do Algarve.

O cartaz musical dará destaque a bandas da região algarvia, com o seguinte alinhamento, sempre com início às 22h00: no dia 21 de julho, South Kick Band, com o convidado especial João Vila Nova; no dia 22, Gabriel de Rose, finalista do The Voice Portugal; no dia 23, Os Mirandas e, no dia 24, Black Puzzle.

O Lota Cool Market tem também um programa de animação apelativo e dirigido a miúdos e graúdos, havendo insufláveis e a participação do TIPO – Teatro Infantil de Portimão.

O evento é organizado pela Associação Teia D’Impulsos, em parceria com o município de Portimão.