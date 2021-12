Logrise, start-up inovadora de Lagoa capta investimento nórdico

A Logrise é uma start-up algarvia, nascida em 2019, que este ano, em contraciclo e em plena pandemia, conseguiu um crescimento de 400 por cento.

«O sustento do Algarve é o turismo», mas há empresas inovadoras que estão a contrariar a tendência. A Logrise é uma Agência de Marketing Digital e Automação com sede em Lagoa, que oferece produtos e serviços vocacionados para outras empresas (B2B).

Apesar da juventude, já conta com uma carteira de clientes dos mais diversos sectores, de vários países da Europa.

Este ano, a dupla de investidores Carsten Bang Jensen e Jesper Birch Jensen, viram a Logrise em destaque num meio de comunicação social e entraram em contacto com o CEO, Ricardo Viegas.

«No que diz respeito ao investimento que fizeram, não podemos revelar o valor exato, no entanto foi superior a seis dígitos. Não foi apenas monetário, já que também fomos dotados de know-how, que permitiu a internacionalização da empresa e contratação de recursos humanos para suportar o seu próprio crescimento», revela o responsável.

«Os nossos serviços assentam no tracking, monitorização e aumento de campanhas digitais a um preço bem mais reduzido do que o que seria normalmente possível. Utilizando o nosso software, as empresas conseguem uma redução de cerca de 20 por cento nos seus gastos. Além de todas estas vantagens é ainda importante referir que os nosso clientes podem observar e monitorizar todos os seus dados num único dashboard», explica Ricardo Viegas.

Além de não se querer associar exclusivamente ao turismo, a Logrise quer «mostrar aos jovens que existe mercado de trabalho no Algarve, quer seja a criá-lo em primeira mão, quer seja mostrando que é possível e influenciando outras pessoas e empresas a embarcarem nesta missão».

«Embora uma das mais valiosas missões a que esta empresa se propõe seja dinamizar o mercado de trabalho na região algarvia, a Logrise não se fica por aqui. É uma empresa que faz questão de promover um ambiente de trabalho feliz, amigável, compreensivo e flexível», acrescenta.

Na Logrise, o teletrabalho não surgiu como uma obrigação derivada da pandemia, «sempre fez parte da cultura. Os colaboradores podem optar por fazer um horário de trabalho híbrido. O escritório é um open space onde todos trabalham com todos e onde existe água, café e snacks à disposição. Inclui também uma área de lazer, com livros, uma televisão, uma PlayStation e jogos para que os colaboradores possam desanuviar/fazer as suas pausas. Os eventos de team building também não podem faltar. O mais recente foi um torneio de Paintball para comemorar o segundo aniversário da empresa».

Graças à dupla de investidores nórdicos que acreditou na Logrise, a empresa passou de uma equipa de três para 14 colaboradores. Em 2021, cresceu em 400 por cento e «percebeu que não existe nada de errado com a ambição».