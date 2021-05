Livro «Tu que me fizeste escrever poesia» apresentado em Castro Marim

Revelim de St. António, em Castro Marim, acolheu no sábado, dia 8 de maio, a apresentação do primeiro livro de Célia Segura, «Tu que me fizeste escrever poesia».

A apresentação, trazida pela professora Clara Lourenço, foi marcada pela narrativa desta aventura que conduziu Célia Segura à escrita deste que é o seu primeiro livro, uma vez que o segundo já vem a caminho, avançou a autora durante o evento.

«Tu que me fizeste escrever poesia» é uma homenagem ao lembrado pai de Célia, embora tenha sido outro o amor que a fez escrever poesia. O lançamento do livro foi pautado pela intervenção de muitas vozes envolvidas no processo criativo da autora, nomeadamente os Poetas do Baixo Guadiana.

Outras performances pautaram esta cerimónia, enlaçando a poesia à dança e à música. Em palco estiveram os professores de dança da autora, Guida Montes e Lino Nunes, o músico André Ramos com a cantora Nádia Catarro e, a fechar a iniciativa, o músico Ricardo Santos.

Um dos objetivos desta iniciativa foi também o de redirecionar o olhar do público para a cultura e artistas locais, valorizando a diversidade e expressividade do território impressa nas mais variadas artes.

A apresentação do livro «Tu que me fizeste escrever poesia» foi organizada pelo município de Castro Marim, em colaboração com os projetos «Artistas de Cá – Artistas & Artes do Baixo Guadiana» e «Poesia Fã Clube».