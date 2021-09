Loulé dá a conhecer novo Livro sobre o trabalho em Portugal

Município apoiou a publicação da obra.

O livro «Trabalhar e viver no século XXI – Estudos do trabalho em Portugal», da autoria de Duarte Rolo, Raquel Varela e Roberto Della Santa, é apresentado amanhã, quinta-feira, dia 9 de setembro, às 19h00, no Auditório do Convento do Espírito Santo, em Loulé.

Esta obra surge no âmbito da V Conferência Anual do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho e conta com o apoio do município de Loulé.

O Observatório para as Condições de Vida e Trabalho (OCVT) é um projeto transdisciplinar que agrega investigadores de diferentes áreas do conhecimento e diferentes instituições, com o objetivo de estudar o trabalho, a saúde, a educação, a habitação, o estado social, a segurança social e a dinâmica de populações.

É uma parceria de investigação entre as Universidades Nova de Lisboa, Instituto Superior Técnico e Université de Paris.