Livro sobre a geopolítica histórica de Portugal apresentado em Portimão

Da autoria do portimonense Virgílio Machado.

A sala polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes recebe no dia 20 de outubro, às 18h00, a apresentação do livro de Virgílio Machado «Portugal Geopolítico – História de uma Identidade», num momento que estará a cargo do professor Mário Ferro.

Natural de Portimão, cidade onde nasceu há 55 anos, Virgílio Miguel Rodrigues Machado é licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor em Turismo pela Universidade de Aveiro.

Professor adjunto da Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, tem experiência diversificada de trabalho em assessoria jurídica na Administração Pública, Governo, empresas e tribunais, sendo docente no ensino superior há cerca de 28 anos e investigador de estudos superiores em Direito, Turismo e Governação, com ênfase em temas como poder e território, história de sistemas e desenvolvimento institucional.

Inspirada em autores conhecidos como Tim Marshall («Prisioneiros da Geografia»), Francis Fukuyama («As origens da ordem política») ou Jared Diamond («Armas, Germes e Aço»), a obra que vai ser apresentada no próximo dia 20 abre Portugal a uma leitura mundial geopolítica tão histórica quanto atual, com consequências na caracterização da sua identidade.