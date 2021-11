Livro «Salir entre a Lenda e a História» apresentado no sábado

Obra da autoria de Adalberto Alves e Jorge Graça.

O auditório da Escola Professor Sebastião Teixeira, em Salir, recebe no próximo sábado, dia 20 de novembro, às 15h00, a cerimónia de apresentação do livro «Salir entre a Lenda e a História», da autoria de Adalberto Alves e Jorge Graça.

A obra será apresentada por João Vasco Reys, numa tarde que contará com apontamentos musicais por Eduardo Ramos.

Como explica Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, numa nota introdutória, «esta belíssima obra que segundo um dos seus autores não se quer arrumadinha do ponto de vista da sua escrita, convida-nos a revisitar a história do período islâmico de Salir, de questionar verdades históricas. Nestas páginas, através de sombras (muitas) e de luzes de factos e de acontecimentos históricos da época islâmica, caminhamos de mão dada com os autores, como se o exercício da escrita e da imagem estivesse a ser realizado connosco, e nos implicasse na construção da página seguinte, porque a frase de Adalberto Alves acompanha-nos até à última página: não passo de um modesto jardineiro que arroteia a Ocidente as floridas perplexidades dos jardins do Oriente»

«Salir entre a Lenda e a História» é mais uma obra ligada à valorização do legado histórico-cultural do concelho que a Câmara Municipal de Loulé apoiou, integrando o projeto aspirante Geoparque Algarvensis Loulé, Silves e Albufeira.