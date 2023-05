Livro da Associação de Futebol do Algarve apresentado em Castro Marim

A Associação de Futebol do Algarve apresentou o seu livro do Centenário, de Armando Alves, aos alunos da Escola Básica de Castro Marim.

A Escola Básica de Castro Marim acolheu hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, a apresentação do livro «Associação de Futebol do Algarve – 100 Anos», da autoria de Armando Alves.

Com um auditório repleto de estudantes, o autor aproveitou para deixar aquela que espera ser a principal mensagem também do seu livro, sobre o poder transformador que o desporto tem no indivíduo e na sociedade, «capaz de mover montanhas e das atividades mais inclusivas que socialmente temos».

Com o objetivo de dar a conhecer a história do futebol algarvio, desde a chegada da modalidade à região, passando pelo nascimento dos primeiros clubes e da Associação de Futebol do Algarve (AFA), Armando Alves trouxe a esta apresentação as particularidades da história do futebol em Castro Marim.

Depois do Vitória de Castro Marim, primeiro clube castromarinense, seguiram-se o Boavista e o Castro União, que deram origem ao União Desportiva Castromarinense (UDC), que participou ainda, por três vezes, na Taça de Portugal, e que hoje abraça o futsal, uma herança dos «Putos da Rua», sendo uma das grandes potências regionais da modalidade.

O autor salientou ainda a presidência da AFA, por três anos, do castromarinense João Gomes.

João Pereira, vereador da Câmara Municipal de Castro Marim com o pelouro dos eventos desportivos, felicitou o autor Armando Alves pela obra e a todos os que contribuíram para o desenvolvimento do futebol e futsal no Algarve, nomeadamente à Associação de Futebol do Algarve.

Salientou, ainda, a importância do associativismo e dos clubes locais, parceiros fundamentais do município na dinamização social, cultural e desportiva, agradecendo ao UDC, na pessoa do presidente Luís Vicente, pelo trabalho desenvolvido na formação dos jovens castromarinenses.

O vereador referiu ainda que a autarquia abraça agora o projeto do Futebol Praia, que irá iniciar-se já este ano.