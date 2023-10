Lions Clube de Vilamoura doa veículo de transporte de doentes ao CHUA

O novo veículo doado pelo Lions Clube de Vilamoura, junta-se a um outro adquirido pelo CHUA, substituindo a antiga frota «muito antiga».

O Lions Clube de Vilamoura entregou, no passado sábado, dia 28 de outubro, um Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes (VDTD) ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), especialmente direcionado para apoio aos utentes do Departamento da Criança, Adolescência e Apoio à Família.

Esta viatura agora oferecida pelo Lions Clube de Vilamoura vem juntar-se a outro VDTD adquirido pelo CHUA e entregue também esta semana.

Com estas duas novas viaturas, o conselho de administração do CHUA pretende suprir uma «necessidade há muito evidenciada».

«Até agora tínhamos duas muito antigas, uma com 868 mil quilómetros e outra com 556 mil quilómetros. Dado que houve este donativo, encomendámos ambas para substituição, no plano aprovado de aquisição de uma por ano, a responsabilidade das aquisições e definição dos meios foi deste conselho, recebendo o apoio financeiro do Lions Clube de Vilamoura» para uma, referiu Paulo Neves, vogal executivo do CHUA na cerimónia que decorreu junto ao Serviço de Pediatria da Unidade Hospitalar de Faro.

«Temos 28 milhões de euros em execução, graças à solidariedade de todos os países da Europa [Fundos Comunitários], através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e, claramente, o governo que também contribuiu», disse ainda.

«Aqui atendemos doentes de 157 países, em 2022. É um motivo de orgulho e de grande responsabilidade para o Algarve e o CHUA participa nessa responsabilidade», acrescentou Paulo Neves.

Já a enfermeira diretora do CHUA, Mariana Santos, reforçou o agradecimento ao Lions Clube de Vilamoura, «pela excelente colaboração e pela entrega desta viatura que irá contribuir para melhorar o atendimento mormente no Departamento da Criança, Adolescência e Apoio à Família», representado pela médica pediatra Elsa Rocha que presidiu ao Júri com o Núcleo de Transportes.

Jorge Madeira, presidente do Lions Clube de Vilamoura, explicou que esta viatura «era um sonho da minha falecida esposa, Soledade Madeira, que foi presidente do coletivo e que agora conseguimos concretizar, pedindo muito pelo país fora. Onde há uma necessidade estamos lá».

Na cerimónia de entrega das viaturas, abençoadas pelo capelão do CHUA Padre Luís Gonzaga, estiveram ainda presentes o Procurador-Geral Adjunto da Procuradoria-Geral da República João Luís Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, a vice presidente da Câmara de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro, e o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, autarquias que também contribuíram para o esforço e apoio ao Lions Club nesta iniciativa.

Da parte do Lions, a entrega das viaturas contou com a presença do presidente do Conselho Nacional de Governadores do Lions Américo Marques, o Governador Armando Cottim, entre outros presidentes de Clubes e sócios do Lions Clube de Vilamoura.

Caraterísticas das Viaturas:

A viatura adquirida pelo CHUA trata-se de uma ambulância tipo A2, de Transporte Múltiplo, que permite transportar até cinco doentes em simultâneo, em maca, banco ou cadeira de rodas, aumentando a capacidade de transporte no âmbito do Transporte Não Urgente de Doentes e renovando o parque automóvel nesta área, que contava até esta data apenas com duas ambulâncias com um total de mais de 1500 kms e já não garantiam qualidade e segurança necessária ao serviço.

Já a viatura doada pelo Lions Clube de Vilamoura é um Veículo Dedicado ao Transporte de Doentes, que permite transportar até sete doentes em simultâneo, em banco ou cadeira de rodas, e irá permitir também dar apoio domiciliário às crianças que não se podem deslocar à Unidade Hospitalar.