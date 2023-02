Lions Clube de Portimão celebra aniversário com exposição filatélica

O Lions Clube de Portimão comemora o seu 43º aniversário com uma exposição filatélica, um posto correio aberto na sede e um carimbo comemorativo.

No âmbito do 43º aniversário do Lions Clube de Portimão ao serviço da comunidade, a secção filatélica presenta uma exposição, a partir de hoje, na sua sede, localizada no edifício do Auditório Municipal, na Avenida Miguel Bombarda.

A exposição filatélica mostra algumas coleções de membros pertencentes ao Lions Clube de Portimão, bem como parte do espólio que a própria secção possui.

Na inauguração pode ainda encontrar-se um posto de correio aberto na sede do Clube, entre as 16h00 e as 18h00, um Carimbo Comemorativo, e receção de correspondência.

O Clube chama a atenção para o facto de a marca postal estar disponível apenas durante o dia de hoje.

Este evento conta com a colaboração dos CTT – Correios de Portugal, a Câmara Municipal de Portimão, a Federação Portuguesa de Filatelia e a AFAL – Associação Filatélica do Algarve colaboram com este evento.

Mais informações podem ser requeridas através de contacto telefónico do presidente (917 832 138), do secretário (935 438 471) e do tesoureiro (967 007 584).