Linha noturna da FlixBus liga Algarve, Coimbra, Porto e Braga

Primeira linha noturna da FlixBus em Portugal passa a ligar região do Algarve a Coimbra, Porto e Braga durante a noite.

A alemã FlixBus, empresa tecnológica de mobilidade e líder europeia no transporte expresso de passageiros, acaba de lançar a sua primeira linha noturna em Portugal, que passa a ligar o sul ao norte do país.

Serão 10 horas de viagem e cerca de 750 os quilómetros percorridos, sempre com dois motoristas, e primeira viagem está marcada para o próximo dia 13 de julho.

A primeira linha noturna da FlixBus tem passagem por Lagos, Portimão, Albufeira e Faro, e assegurará a ligação às cidades de Lisboa, Coimbra, Porto e Braga.

À semelhança de todas as linhas noturnas da FlixBus na Europa, e por questões que se prendem com a segurança da viagem e dos passageiros, esta nova linha funcionará com dois motoristas em simultâneo, e terá uma frequência diária.

A partida de Braga é às 22h05, com chegada a Lagos, a última paragem, às 8h05 da manhã do dia seguinte. No sentido inverso, a saída de Lagos é às 21h30, com chegada a Braga às 7h30 da manhã. O preço dos bilhetes para a ligação Braga-Lagos começa nos 9,99 euros.

«Esta linha noturna está especialmente vocacionada para aqueles que não querem perder um dia de viagem na sua deslocação de e para o Algarve» afirma Pablo Pastega, diretor geral da FlixBus para Portugal e Espanha.

«E à semelhança do que acontece com todas as linhas noturnas da FlixBus na Europa, esta terá, também, dois motoristas em simultâneo a assegurar a viagem, de forma a garantir uma viagem ainda mais segura», defende este responsável.

«O segundo motorista não está em descanso, mas sim em estado de prontidão e alerta. Está atento à condução, de modo a identificar eventuais sinais de fadiga do condutor e a atuar, caso seja necessário».

Os dois motoristas são obrigatórios em qualquer linha noturna da FlixBus na Europa, e complementam outros sistemas de segurança, tais como o detetor de fadiga ou o adaptative cruise control, entre outros.

O lançamento desta nova linha insere-se na estratégia de desenvolvimento e crescimento da operação da FlixBus de e para a região do Algarve, que visa dar resposta ao aumento da procura nesta época do ano, que é de férias para muitos portugueses. A partir desta data, passam também a estar disponíveis viagens FlixBus na região algarvia, nomeadamente as ligações entre Faro <> Lagos e Faro <> Portimão.

Santarém é a nova cidade a integrar a rede da FlixBus

É também a partir do próximo dia 13 de julho que os autocarros verdes da FlixBus irão chegar à cidade de Santarém, passando a ligar a região ribatejana a Coimbra, Porto e Braga, no Norte, e a Portimão e Lagos, no sul. Há uma viagem diária para cada sentido, e já é possível reservar online, em www.flixbus.pt, e na App.

Já é de novo possível ir de FlixBus para o litoral alentejano e Costa Vicentina

Também já se encontra em funcionamento a linha sazonal para o litoral alentejano e Costa Vicentina. A linha tem partida de Lisboa e tem duas ligações diárias a Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar, Odeceixe e Aljezur.

A funcionar, para já, apenas durante o verão, esta linha vem dar resposta à elevada procura que a FlixBus tem nesta época para esta região o litoral alentejano e Costa Vicentina, um destino de férias para muitos portugueses e turistas, e também local de eleição para muitos jovens que se deslocam para a região para assistir aos festivais e outros eventos que a região acolhe nesta altura do ano.

Mais de 2.000 destinos na Europa

Líder nas viagens de autocarro de longa distância na Europa, e através da FlixBus e FlixTrain, a Flix irá oferecer mais de 2.000 destinos na Europa durante a época de Verão. De vilas pitorescas a capitais europeias, são muitos os destinos disponíveis para visitar de autocarro, uma forma mais económica e igualmente confortável e sustentável para viajar este Verão.

Sobre a FlixBus Portugal

A operar em Portugal desde 2017, primeiro com viagens internacionais, e a partir de 2020 com viagens domésticas, a FlixBus veio trazer ao mercado português uma nova forma de viajar, mais confortável, económica e sustentável. Os autocarros verdes que operam as linhas da FlixBus são novos, mais cómodos, e com espaço extra para as pernas. Possuem acesso gratuito a WiFi, e os autocarros estão equipados com tomadas para PC, telemóveis e tablets. Os autocarros cumprem ainda com a norma Euro VI, a mais exigente da Europa em termos de emissões de CO2, sendo também os mais eficientes e sustentáveis do mercado.