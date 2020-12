Investimento na modernização da Linha do Algarve. Infraestruturas de Portugal lança empreitada de eletrificação do troço Tunes/ Lagos.

A Infraestruturas de Portugal publicou ontem em Diário da República o Concurso Público para a empreitada de Eletrificação do troço da Linha do Algarve entre Tunes e Lagos.

Um investimento estimado em 23 milhões para a eletrificação, com o sistema 25 kV/50Hz, de um troço com 45 quilómetros de extensão, envolvendo, entre outros, a execução dos seguintes trabalhos:

Intervenção nas pontes metálicas de Portimão e Vale da Lama existentes para instalação de catenária;

Pintura da ponte de Vale da Lama;

Construção de uma nova infraestrutura de suporte aos sistemas de Sinalização e Telecomunicações;

Intervenção de reforço das condições de estabilidade em taludes;

Reabilitação ou execução de novo sistema de drenagem longitudinal e transversal à via;

Requalificação da Passagem de Nível ao quilómetro 313,914 (nas imediações do

Apeadeiro de Poço Barreto – Silves) para atravessamento unicamente de Peões. Como alternativa mais segura para a circulação automóvel e ferroviária, será construída uma

Passagem Superior Rodoviária ao quilómetro 314,254;

Supressão da Passagem de Nível localizada ao quilómetro 324,964 (nas imediações da Estação de Estômbar-Lagoa). Como alternativa mais segura para a circulação automóvel e ferroviária, será construída uma Passagem Superior Rodoviária no mesmo local;

Requalificação da Passagem de Nível ao quilómetro 330,572 (junto à Estação e Portimão) para atravessamento unicamente de peões. Como alternativa mais segura para a circulação automóvel e ferroviária, será construída uma Passagem Superior Rodoviária ao quilómetro 330,009.

A empreitada agora em fase de concurso tem um prazo de execução previsto de 23 meses, estimando-se que esteja concluída no final de 2023.

Eletrificação da Linha do Algarve

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve, que está a ser desenvolvido pela Infraestruturas de Portugal, está integrado no programa de investimentos Ferrovia 2020 «Corredores complementares», programa este que tem como objetivo a eletrificação dos seguintes troços da rede ferroviária nacional:

• Linha do Douro: Troço Caíde/ Régua;

• Linha do Oeste: Troço Meleças/ Caldas da Rainha;

• Linha do Algarve: Troços Tunes/ Lagos e Faro/ Vila Real de Santo António

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve será executado em duas empreitadas. A primeira, correspondendo à eletrificação do troço entre Faro / Vila Real de Santo António, que foi lançada no passado dia 30 de outubro 2020.

A segunda, que é hoje lançada, corresponde à eletrificação do troço entre Tunes/ Lagos.

A eletrificação da Linha do Algarve compreende um investimento global de 65 milhões de euros, comparticipado pela União Europeia (UE). Envolve:

O desenvolvimento de Estudos e Projetos;

A execução de duas empreitadas de eletrificação;

A construção de uma subestação de tração elétrica em Olhão;

A ampliação da subestação de tração elétrica de Tunes;

A execução de uma empreitada no Troço Faro/ Vila Real de Santo António de «Conceção/Execução para remodelação do sistema de energia das salas técnicas e reformulação de passagens de nível»;

A execução de uma empreitada no Troço Tunes/ Lagos de «Conceção/Execução para remodelação do sistema de energia das salas técnicas e reformulação de passagens de nível» e uma empreitada de trabalhos associados aos sistemas de telecomunicações ferroviárias.

O projeto de eletrificação da Linha do Algarve entre Faro/ Vila Real de Santo António e Tunes/ Lagos tem como principais objetivos:

Assegurar que todo o trajeto na Linha do Algarve possa ser realizado com recurso a material circulante elétrico, resultando daí vantagens ambientais e vantagens relativamente à melhoria de qualidade do material circulante;

Melhorar a mobilidade no arco metropolitano do Algarve;

Potenciar o sistema ferroviário com condições de operação que sejam independentes do consumo de combustíveis fósseis.

A presente ação integrará a candidatura a submeter no âmbito do COMPETE 2020, com a designação «Empreitada de Eletrificação da Linha do Algarve no troço Faro/ Vila Real de Santo António», referente à qual se prevê um financiamento comunitário de cerca de 85 por cento.