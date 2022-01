Lidl constrói nova loja em Armação de Pêra e Parque Urbano da Quinta dos Arcos para a comunidade.

Em fase de construção da sua nova loja de Armação de Pêra, o Lidl assinou esta semana um protocolo com a Câmara Municipal de Silves para a construção do Parque Urbano da Quinta dos Arcos, que vai beneficiar a zona envolvente e a comunidade.

A par da expansão e renovação do seu parque de lojas de norte a sul do país, onde se inclui a loja de Armação de Pêra, com abertura prevista para o próximo mês de março, o Lidl assume um compromisso próximo com a comunidade e vai beneficiar a zona envolvente com a construção do Parque Urbano da Quinta dos Arcos.

Um projeto de cariz ambiental, desportivo, recreativo e educacional, situado junto ao empreendimento da Quinta dos Arcos, cuja infraestrutura se pretende que seja utilizada de forma transversal, por crianças e adultos. Nesse sentido, os quase 8.000 metros quadrados do parque incluirão um relvado multifuncional, com área de jogo, áreas de lazer com equipamentos infantis, um skatepark, um anfiteatro e palco para eventos e ainda zonas com equipamentos desportivos. A inauguração está prevista para o verão de 2022.

Para Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, «sempre que surge um investimento no concelho de promotores com estas dimensões, procuramos que exista uma valorização da freguesia através da criação de instalações com retorno para a população local».

Para João Duarte, Diretor Geral do Lidl Portugal para a região sul, «o compromisso com a comunidade faz parte da nossa forma intrínseca de atuar, pelo que procuramos todos os dias novas e melhores formas de o fazer. Nesse sentido, a construção do Parque Urbano da Quinta dos Arcos, que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população de Armação de Pêra, é um projeto fundamental para nós, que esperemos marque a diferença na vida de quem habita ou visita esta zona».

O Parque Urbano da Quinta dos Arcos localiza-se na mesma freguesia, nas proximidades da futura loja de Armação de Pêra, que irá disponibilizar à população do concelho um espaço luminoso e funcional, onde os clientes encontram todo o conforto para as suas compras diárias e semanais, de produtos de qualidade ao melhor preço.