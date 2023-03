Leroy Merlin inaugura primeira loja NATERIAL em Alcantarilha

Com um investimento total de 700 mil euros, a segunda loja NATERIAL, da marca Leroy Merlin, abre em Alcantarilha

A primeira loja NATERIAL, uma marca Leroy Merlin, a sul do país, abre esta quinta-feira, dia 2 de março ao público. Localizada em Alcantarilha, no Sudoeste Retail Park, e a apenas quatro quilómetros de Armação de Pêra, a loja NATERIAL, tem um conceito diferenciador que pretende motivar os clientes a desfrutar mais do ar livre, beneficiando dos espaços no exterior, com qualidade e conforto.

A NATERIAL, apresenta uma área inspiracional focada no exterior da casa, que recria 58 espaços diferentes desde pequenas varandas a áreas mais generosas, onde se podem encontrar as soluções e ideias mais adequadas às suas necessidades para construir espaços exteriores, de qualidade, a preços competitivos.

Com um investimento total de 700 mil euros, a loja NATERIAL em Alcantarilha, conta com cerca de 1.300 metros quadrados (m²) e é a primeira loja com este conceito a abrir no sul do país, quarta a nível ibérico, juntando-se assim às lojas em Palma de Maiorca, Barcelona (Espanha) e Sintra, em Portugal.

Alcantarilha, face à sua localização estratégica, permite uma acessibilidade central para todo o Algarve, sendo por isso um ponto de referência e uma escolha natural.

«Depois da abertura da loja NATERIAL em Sintra, em 2022, chegou agora a vez do Algarve, com a abertura da loja NATERIAL em Alcantarilha, um projeto há muito esperado e que agora se concretiza. Permitirá oferecer à população a sul do país, o acesso a soluções e produtos, como móveis de jardim, churrasqueiras e pérgulas, pensados para o exterior, de A a Z, com o conforto, a qualidade e o selo de confiança que a Leroy Merlin sempre habituou os seus clientes», afirma Juanjo Tejedo, líder coach operacional na empresa e Responsável pelo conceito NATERIAL em Portugal.

A loja recrutou três novos colaboradores que se juntam a outros dois provenientes da Loja Leroy Merlin Albufeira, formando, assim, uma equipa composta por um coordenador e quatro assessores, especializada e apta a apresentar as melhores soluções.

O horário de funcionamento da nova loja será das 10 às 21 horas e, no verão, das 10 às 22 horas.