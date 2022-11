Lar de Alzheimer de Castro Marim abre em janeiro de 2023

Lar de Alzheimer de Castro Marim deverá abrir em janeiro de 2023 e com capacidade para acolher 70 portadores de doença em regime de internamento.

O executivo municipal de Castro Marim acompanhou a visita técnica da diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro, Margarida Flores, à Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) e Centro de Dia para pessoas com Alzheimer e outras demências, da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim.

A infraestrutura deverá abrir já em janeiro de 2023 e terá capacidade para acolher 70 portadores de doença de Alzheimer e outras demências em regime de internamento e 20 em regime de Centro de Dia.

Agora, em fase de recrutamento de pessoal, está em negociação a possibilidade de um acordo colaborativo atípico com a Segurança Social, dado que esta resposta social implica um investimento mais exigente em estrutura técnica e assistência.

Com um orçamento de quase cinco milhões de euros, o projeto está incluído no Plano de Ação da ARU e do PARU e é um investimento financiado pelo programa PO CRESC Algarve 2020, apoiado por Portugal e pela União Europeia, cofinanciado pelo FEDER em 1,1 milhão de euros alocados, somados ao milhão de euros de apoio do município de Castro Marim.

O restante montante é assumido pela Santa Casa através de capitais próprios e empréstimo bancário.