Lagos vai reforçar respostas nos cuidados de saúde primários

Os cuidados de saúde primários de Lagos vão ser reforçados com a criação e instalação da Unidade de Ambulatório de Alta Resolução.

A Câmara Municipal de Lagos ratificou ontem, quarta-feira, dia 20 de setembro, o protocolo de cooperação técnica com a ARS Algarve – Administração Regional de Saúde do Algarve, parceria que permitirá concretizar no concelho investimentos estruturantes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), os quais visam dotar os cuidados de saúde primários de mais respostas para a população.

Em concreto, está prevista a construção de um novo edifício destinado à criação/instalação da Unidade de Ambulatório de Alta Resolução de Lagos, a integrar no ACES Algarve II – Barlavento, e, por outro lado, a beneficiação do já existente Centro de Saúde de Lagos, de modo a aumentar a sua eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto quer de utentes, quer dos próprios profissionais que lá trabalham.

A Unidade de Ambulatório de Alta Resolução de Lagos configura um «novo modelo de centro de saúde e de cuidados de saúde primários, mais pró-ativo, mais centrado na resposta aos utentes e mais integrado com os outros níveis de cuidados, permitindo, dessa forma, o aprofundamento da capacidade de rastreio e de diagnóstico precoce, nomeadamente das patologias mais frequentes e com maior carga de doença associada (área oncológica, diabetes e respiratória), de forma a corrigir as assimetrias geográficas e aumentar o sucesso do tratamento destas doenças, diminuindo a sua morbilidade, mortalidade e custos», de acordo com a autarquia

Em termos de responsabilidades, o município ficará responsável por promover o lançamento dos procedimentos de concurso para a elaboração dos projetos e executar, mediante empreitada, os referidos empreendimentos, respeitando os estudos e programas funcionais elaborados pela ARS Algarve.

De acordo com esses programas funcionais, o valor estimado previsto na candidatura para a beneficiação do Centro de Saúde de Lagos é na ordem de um milhão de euros, sendo que a construção da Unidade de Ambulatório de Alta Resolução rondará os cinco milhões de euros.

O modelo de governação dos fundos europeus atribuídos a Portugal no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência da União Europeia e, mais concretamente, a parceria agora firmada entre o município e a ARS Algarve para a realização destes investimentos nos cuidados de saúde primários, enquadram-se nos eixos estratégicos do «Plano Municipal de Saúde e para o Desenvolvimento do Cluster de Saúde e Bem-estar para o concelho de Lagos», dando resposta a algumas das ações prioritárias identificadas.