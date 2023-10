Lagos vai acolher seminário internacional sobre arquitetura e património

«Lagos: Meridional and Mediterranean city[IES] in the post covid times» é o nome do seminário internacional a decorrer entre 20 e 22 de outubro.

A cidade de Lagos prepara-se para acolher, nos próximos dias 20 a 22 de outubro, o seminário internacional «Lagos: Meridional and Mediterranean city[IES] in the post covid times».

Organizado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa no contexto do projeto Invisible City, o evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagos, do CIAUD – Centro de Investigação em Arquitetura Urbanismo e Design e da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia.

O apoio do município ao evento decorre do âmbito do protocolo de colaboração técnico-científica, celebrado entre a autarquia e a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, o qual tem estimulado o desenvolvimento de estudos e projetos de investigação de âmbito universitário e a produção de documentação sobre a conservação e valorização do património arquitetónico local.

Desta parceria, firmada em 2021, resultou a produção de trabalhos académicos realizados por alunos no contexto da cidade de Lagos, alguns dos quais serão apresentados durante o seminário internacional, mais especificamente no painel «Utopian Visions for Lagos», que abrirá o segundo dia de trabalhos.

Durante o período de vigência do protocolo foram desenvolvidos pelo município vários projetos para a área do centro histórico de Lagos, pelo que o âmbito das apresentações e debates será alargado a outros intervenientes, merecendo salientar o painel «RECENT DESIGN AND BUILT PROJECTS FOR LAGOS», que abordará temas como as estratégias para o centro histórico de Lagos, o projeto de reabilitação das muralhas e a requalificação de espaços públicos no centro histórico da cidade.

Este painel será apresentado em português.

Intervenções sobre o tema «Turismo e Gentrificação» e a apresentação de projetos de outras cidades da bacia do Mediterrâneo completam o programa destes três dias de trabalhos.

O seminário internacional conta com o inglês como a língua oficial da maior parte dos trabalhos, ainda assim trata-se de um evento aberto à participação de todos os interessados, tendo apenas como limite a lotação da sala, não carecendo de inscrição prévia.

Mais informações podem ser encontradas na página da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, sendo que o programa do evento está disponível aqui.