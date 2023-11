Lagos vai acolher a 2ª edição do Algarve Sailing Summit 2023

O 2º Algarve Sailing Summer está marcado para o dia 10 de novembro, no Auditório da Câmara Municipal de Lagos, com diversos debates.

Depois do sucesso da 1ª edição do Algarve Sailing Summit, a Associação Regional de Vela do Sul (ARVS), com os apoios da Câmara Municipal de Lagos, do Cube de Vela de Lagos e da Marina de Lagos, vai levar a cabo a 2ª edição do maior conferência de vela a acontecer no Sul de Portugal.

«Voltamos este ano com novos projetos, novos objetivos e novas metas, juntando todo o capital de conhecimento dos vários agentes desportivos da modalidade, tendo em vista a partilha experiências, a sensibilização do poder decisor, a potenciação da prática da modalidade e definição de estratégias para captar mais e melhores eventos náuticos para a região do Algarve», de acordo com a organização.

Nesse sentido, na próxima sexta-feira, dia 10 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Lagos acolhe mais uma edição do Algarve Sailing Summit 2023.

O evento terá três períodos distintos, o primeiro dos quais na parte da manhã, com um conjunto de debates sobre várias temáticas, tais como as perspetivas do desporto, com a presença de vários velejadores regionais e nacionais e os clubes do Algarve e os seu desafios.

Já no período da tarde, o 2º Algarve Sailing Summit 2023 contará com mais um conjunto de debates sobre o futuro da modalidade e os desafios de hoje, bem como mais e melhores apoios e investimentos para a modalidade, com a presença de vários responsáveis de organismos públicos e privados.

No final do dia, realiza-se a habitual «Gala dos Campeões» para premiar os velejadores algarvios e proceder à entrega dos troféus do Campeonato do Algarve, referente à época 2022/2023 que agora terminou, seguindo-se um jantar com os velejadores e demais elementos dos clubes.

As inscrições para o Algarve Sailing Summit são obrigatórias e já estão abertas até ao dia 8 de novembro, através do preenchimento de formulário, disponível aqui.

Recorde-se que a ARVS foi criada há 42 anos em Faro e tem como principais objetivos

coordenar, promover e desenvolver o desporto da vela nas suas múltiplas formas, nos distritos de Évora, Beja e Faro.