Lagos vai abrir inscrições para a Feira Quinhentista

A Feira Quinhentista está de volta ao Festival dos Descobrimentos para a sua 11ª edição, organizada pela Câmara Municipal de Lagos.

Depois do arranque da programação dedicada aos «450 anos da Elevação de Lagos a Cidade» ocorrido no passado dia 27 de janeiro, o próximo grande evento inserido nestas comemorações é o XI Festival dos Descobrimentos, que irá acontecer entre 4 e 7 de maio.

Trata-se de uma atividade que vive sobretudo do envolvimento das forças vivas locais, em especial da comunidade escolar.

Os preparativos já estão a decorrer e abrem-se, agora, a outras entidades que estejam interessadas em participar na Feira Quinhentista.

As normas de participação, já aprovadas, definem as várias tipologias de presença admitidas, que vão incluir a recriação de ofícios ao vivo («artífices»), a venda de artigos de produção própria e artesanal («artesãos»), a venda de artigos produzidos por outrem e bens alimentares não processados («mercadores») e as atividades de restauração e bebidas e/ou similar («taberneiros»).

As escolas e as associações culturais, desportivas e recreativas do concelho beneficiam de condições especiais de participação.

As inscrições estão abertas de 10 a 31 de março, devendo ser realizadas através da ficha disponibilizada na página oficial do município.

Nesta 11.ª edição do Festival dos Descobrimentos será revisitada a época de El-Rei D. Sebastião, o contexto da visita do jovem monarca à então vila de Lagos e a decisão da sua elevação à categoria de cidade, em 1573, bem como os contornos da expedição militar ao norte de África e a derrota em Alcácer-Quibir, eventos que ajudam a compreender o mito do Sebastianismo.

A última edição do Festival aconteceu em 2019, uma vez que a pandemia impediu a realização desta atividade nos anos seguintes, sendo, por isso, grande a expetativa relativamente à retoma deste evento de recriação histórica.