Lagos com «muita cultura e desporto» durante a primavera

Agenda da Câmara Municipal para o período de abril a junho promete uma primavera «com muita cultura e desporto» em Lagos.

Os espetáculos no Centro Cultural de Lagos começam logo no dia 1 de abril, sexta-feira, com Cláudia Pascoal, artista responsável por músicas como «O Jardim» e «Fado Chiclete», seguindo-se a banda Plasticine no dia seguinte, 2 de abril.

Tiago Bettencourt apresentará o concerto «2019 Rumo ao Eclipse» a 9 de abril, sábado, cabendo a Bruno Nogueira a tarefa de animar a audiência com «Deixem o Pimba em paz» no dia 16, também um sábado, num espetáculo que esgotou os bilhetes em apenas 24 horas de venda.

Ainda em abril, o Quorum Ballet traz ao Centro Cultural de Lagos a intemporal história de «Romeu e Julieta», no dia 23 de abril, sábado, às 18h00.

Já em maio, no dia 13, a noite é dos Azeitonas com «Ambos os 3», um registo mais intimista e descontraído da banda.

Em junho, terão ainda lugar dois espetáculos integrados no ciclo «Os Eternos, os Consagrados e os que acabaram de chegar»: Ana Bacalhau atua no dia 9 e João Gil no dia 10.

A programação passará também pela aposta em espetáculos das associações culturais locais, passando pelo Auditório Duval Pestana a Orquestra Ligeira de Lagos (15 de abril), a Associação de Dança de Lagos (29 e 30 de abril e 23 a 25 de junho), a Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio (6 de maio), a AORCA (7 de maio) e a Questão Repetida e ARTIS XXI (18 de junho).

Também no Centro Cultural será possível, durante a primavera, apreciar quatro exposições: «Apontamentos sobre empatia e alteridade» e «Com os pés nas nuvens», de António Alonsom, de 2 de abril a 21 de maio, e «A Arte Xávega em Lagos» e «Faro Oeste» de, Paulina Pimentel, de 4 de junho a 16 de julho.

A Biblioteca Municipal de Lagos Dr. Júlio Dantas também terá opções para vários gostos e idades. Em abril, o artista João Só marcará presença no dia 21 e Jorge Serafim e Eduardo Madeira no dia 29.

Ainda durante esse mês, terá início um novo clube de leitura mensal, «Volta ao Mundo em 11 Livros», que contará com moderação do aclamado escritor Sandro William Junqueira, contando ainda com a presença de Ondjaki na sessão de junho.

De 25 a 28 de maio, celebram-se grandes cineastas italianos com o «Festival de Cinema Italiano», sendo que em junho o destaque vai para a oficina de Pedro Lamares Soeiro, nos dias 4 e 5.

A par da cultura, também o desporto retomará alguns dos seus eventos no concelho lacobrigense. De 8 a 10 de abril, terá lugar o 17.º Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante – Lagos dos Descobrimentos, modalidade que tem visto nascer diversos campeões locais.

De 23 a 25 de abril, a baía de Lagos será palco da 2.ª edição do Campeonato Nacional de Fórmula de Windsurf.

O maior evento internacional de catamarãs de velocidade, o GC32 Racing Tour, regressa também em 2022 para mais duas etapas repletas de emoções fortes na costa de Lagos, de 22 a 26 de junho (Lagos Cup) e entre 13 e 17 de julho (World Championship).