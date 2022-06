Lagos tem tudo a postos para receber «catamarãs voadores»

Segunda etapa do circuito GC32 Racing Tour realiza-se de 22 a 26 de junho, enquanto o Mundial da classe decorre de 13 a 17 de julho.

Lagos está prestes a receber as equipas em competição que disputaram a etapa inaugural do circuito GC32 Racing Tour em Riva Del Garda, Itália. O arranque para a segunda etapa terá um toque português, já que na liderança do circuito está a nova equipa Alinghi Red Bull Racing – SUI 8, onde se integra o português João Cabeçadas.

No segundo lugar do circuito segue a equipa Rockwool Racing, com outro grande velejador português: Renata Conde.

Na Marina de Lagos estão já quatro das 10 equipas que vão estar a disputar a segunda etapa do circuito, de 22 a 26 de junho e depois o Mundial da classe, de 13 a 17 julho, regatas que contam como terceira etapa do GC32 Racing Tour. O novo pontão dedicado exclusivamente a eventos náuticos será a grande novidade em termos de infraestruturas para estas provas de 2022.

«As excelentes condições encontradas em Lagos por estas equipas, que competem na America’s cup e algumas também no SailGP, o maior circuito mundial de vela, levaram a que no último inverno muitas escolhessem estas águas do sul do país para estabelecerem o seu próprio training camp e realizarem os intensos estágios de preparação», revela a organização.

«No ano passado já tínhamos tudo praticamente pronto, e este inverno quando a classe GC32 fez aqui a sua base de treinos já estava tudo conforme vai estar nestes dois eventos. Muitos contentores estão aqui desde outubro. Hoje em dia, a maior parte das equipas de terra e velejadores já estão aqui como em casa. Agora temos muitos parentes do GC32 em nossa casa, sem esquecer o João Cabeçadas e o Renato Conde que tanto nos têm ajudado», refere Hugo Henriques, administrador da Sopromar, o Centro Náutico onde funcionará toda a base logística dos dois eventos.