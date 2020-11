Lagos tem nova viatura que aumenta a qualidade das repavimentações

Investimento cifrou-se nos 60 mil euros.

A Câmara Municipal de Lagos adquiriu recentemente um novo equipamento de reparação de pavimentos betuminosos, «que permite as reparações com emulsão betuminosa a quente, com melhor qualidade e rapidez na sua execução e com poucos recursos humanos».

Este equipamento permite reparar os caminhos pavimentados, nomeadamente nas zonas com falhas de alcatrão, com rapidez, maior durabilidade e qualidade de execução, para além da secagem rápida do mesmo.

A viatura comporta, no seu interior, todo o material necessário à correta reparação e, com apenas um manobrador, é possível conseguir os melhores resultados. Teve um custo de 60 mil euros, encontra-se em laboração há apenas três semanas e já permitiu a execução de vários trabalhos de reparação em diversos caminhos municipais, como Almádena, Montinhos da Luz, Estrada da Ponta da Piedade, Bensafrim e Odiáxere, entre outros locais do concelho.