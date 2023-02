Lagos regressa à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), de 1 a 5 de março, com o pavilhão dedicado do Turismo do Algarve.

A Bolsa de Turismo de Lisboa regressa à FIL – Feira Internacional de Lisboa de 1 a 5 de março. Integrada no pavilhão dedicado ao Algarve através da RTA – Região de Turismo do Algarve, Lagos marcará novamente presença neste grande evento a par dos restantes quinze municípios da região.

Considerada uma das maiores feiras nacionais do sector do Turismo, a BTL é já uma referência na promoção de destinos, integrando igualmente operadores turísticos, unidades hoteleiras, profissionais da área e público em geral numa lógica de networking.

Os 16 municípios algarvios estarão bem representados, sob a orientação do Turismo do Algarve, num pavilhão mais acolhedor, tecnológico e interativo à semelhança do ano anterior em que essa novidade foi apresentada.

Este ano localizado no stand 2, para além da promoção de Lagos como destino de excelência, o município preparou algumas surpresas para serem desvendadas ao longo desses dias.

No dia 1 de março (15h15), será apresentado um conjunto de projetos que se encontram em preparação para dotar a extensa e diversificada frente costeira e ribeirinha do concelho com condições adequadas a uma visitação segura e ambientalmente sustentável.

Aproveitando que este ano se celebram os 450 anos da Elevação de Lagos a Cidade, regressa também o Festival dos Descobrimentos (4 a 7 de maio), focando a efeméride e a figura do jovem monarca D. Sebastião. Contando nesta 11.ª edição com uma área alargada, mais atividades e espetáculos e os habituais Cortejo Histórico e Feira Quinhentista, esta será a segunda apresentação do município na BTL (2 de março, 13h43).

Com uma das melhores baías para a atividade náutica, é normal que Lagos seja escolhido para a realização de grandes eventos desportivos internacionais como é o caso do GC32 Racing Tour.

Esta competição de catamarãs de velocidade marca presença na cidade desde 2018, voltando a ter duas provas em 2023: GC32 Lagos Cup (21 a 25 de junho) e GC32 World Championship (10 a 14 de julho). Motivo mais do que suficiente para este evento merecer destaque na BTL no dia 3 de março (19h15).

A organização da BTL refere que a edição deste ano será uma das melhores e maiores de sempre, com a área totalmente ocupada e o maior número de destinos estrangeiros já registado. Dadas as suas valências enquanto destino turístico de excelência, o Algarve é das áreas mais procuradas neste evento, não estivesse a região entre as principais escolhas dos portugueses e dos mercados externos da Europa.

Programa

Lagos: Projetos de Regeneração Costeira para um Desenvolvimento Ancorado no Turismo

1 de março | 15h15

Apresentação do 11.º Festival dos Descobrimentos

2 de março | 13h40

Lagos – GC32 Lagos Cup e GC32 World Championship

3 de março | 19h15