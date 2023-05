Lagos também recebeu a visita do embaixador da China em Portugal

O embaixador da China em Portugal passou por Lagos, tendo visitado a Marina e projetos locais na área das pescas, aquacultura e indústria alimentar.

O município de Lagos recebeu a visita oficial do Embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang, que, em périplo por terras lacobrigenses, se fez acompanhar de uma delegação composta por elementos do corpo diplomático, representantes das Câmaras de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e Portugal – Hong Kong, advogados, empresários e investidores, no passado sábado, dia 13 de maio.

O programa da visita iniciou-se com uma receção no Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, durante a qual o município teve oportunidade de fazer uma breve caracterização do território concelhio, respetivos valores naturais, ambientais, históricos e culturais, e apresentar as linhas estratégicas para o seu desenvolvimento económico e social no futuro, destacando alguns investimentos públicos âncora e as condições existentes no que respeita à atração de investimento privado.

Agradecendo a Zhao Bentang a distinção concedida ao município por ter sido um dos primeiros concelhos algarvios a ser visitado pelo diplomata, o presidente da Câmara Municipal de Lagos explicou a dificuldade existente na abertura de portas a setores económicos que exijam a instalação de unidades de grande dimensão, devido aos condicionalismos urbanísticos, situação que, ainda assim, não tem impedido o município de procurar diversificar a economia.

Em Lagos, o turismo baseado no produto «Sol & Praia», que continua a ser a atividade principal, tem sido complementado com outras atividades, como o turismo náutico, a componente de indústria que lhe está associada, mas também com a oferta ligada às componentes histórica, cultural e de natureza.

Hugo Pereira concluiu a sua intervenção, formulando os votos de que a criação de sinergias decorrente desta visita, «contribua para a captação de investimento chinês, mas também para colocar Lagos no mapa de preferências dos destinos turísticos da China enquanto mercado emissor».

Mostrando, nas palavras proferidas, ser um conhecedor da história de Lagos, Zhao Bentang destacou, relativamente a esta cidade e concelho, «a excelente combinação de história com modernidade».

Recordando que Portugal é um dos melhores amigos da China no quadro da União Europeia, o embaixador da China sublinhou a confiança política mútua e a complementaridade económica como pilares de estabilidade deste relacionamento.

Referindo-se à recente visita do vice-Presidente da China a Portugal, que teve como objetivo promover consensos e aprofundar a cooperação no contexto da nova era pós-Covid, Zhao Bentang falou do novo paradigma de desenvolvimento do seu país, referindo-se a Portugal como «uma referência de inovação, ciência e tecnologia, e, consequentemente, um potencial parceiro da estratégia de desenvolvimento mais ecológico, condições favoráveis para se fazer mais e melhor, trazendo novos benefícios aos dois povos».

Na sua intervenção, frisou ainda a amizade de longa data existente entre os dois países e o facto de Macau continuar a representar uma plataforma de aprendizagem mútua entre a civilização oriental e ocidental, fomentando a compreensão entre povos.

Por fim, o embaixador da China destacou a importância da cooperação ao nível das autoridades locais no aprofundamento e concretização do relacionamento bilateral entre os dois países usando uma analogia com o mundo da náutica: «as relações entre as autoridades locais são os remos que fazem avançar o barco».

Uma paragem na Marina de Lagos

Acompanhada por entidades locais e regionais, a comitiva visitou, depois, um conjunto de iniciativas, equipamentos e empresas que operam na fileira do mar, com uma primeira paragem no GALAXIA Electric Boat Show, evento que, sendo um show náutico tradicional, se distingue por ter um ambiente de festival com música ao vivo e celebrar o oceano, um estilo de vida e a revolução náutica com tecnologia mais limpa.

No palco do evento, onde foi exibida uma coleção de barcos elétricos e híbridos, Martinho Fortunato, presidente do Conselho de Administração da Marlagos, S.A. (entidade gestora da Marina de Lagos), apresentou em traços gerais a Marina, destacando o impacto social e económico gerado por este equipamento na cidade, desde a sua instalação em 1994, o qual deu origem à criação de uma nova centralidade urbana, ao surgimento de mais de 100 empresas e de cerca de 1000 novos postos de trabalho, permitindo, ainda, desenvolver novas dinâmicas e a diversificação do turismo, através de uma procura que acontece ao longo de todo o ano.

Recordando que as viagens de barco conheceram um significativo incremento durante a pandemia, pelas condições e sentimento de segurança inerentes às mesmas, Martinho Fortunato abordou também as novas tendências do sector, que está, cada vez mais, a operar numa lógica semelhante à da hotelaria, com o surgimento de grupos de marinas que se apresentam no mercado com a mesma marca, tirando vantagem desses ganhos de escala.

A comitiva diplomática teve ainda oportunidade de conhecer os planos de expansão da Marina de Lagos que irá crescer para o lado do porto de pesca, onde os vários setores e agentes irão articular-se em termos de utilização do espelho de água, e a estratégia que tem vindo a ser implementada no campo da mobilidade elétrica e da sustentabilidade, de que são exemplo a instalação de postos de carregamento rápido, o aproveitamento de energia solar e os projetos para a futura reutilização de águas residuais tratadas na lavagem de barcos.

A etapa seguinte seria a visita às instalações da Sopromar Centro Náutico de Lagos, um complexo que oferece um conjunto alargado de serviços e facilidades no meio náutico, designadamente de reparação, manutenção, parqueamento de embarcações e loja náutica.

De génese familiar, esta empresa é responsável pela criação de cerca de 70 postos de trabalho, tendo expandido a sua atividade a Portimão, onde também tem um espaço comercial, e a Algés, onde é responsável pelo Centro Náutico.

O conhecer de projetos ligados à pesca:

À tarde a comitiva que acompanhou o embaixador da China teve, ainda, a oportunidade de visitar dois investimentos da Algarve Partners, grupo internacional sediado em Lagos que lidera e apoia projetos na área das pescas, aquacultura e indústria alimentar, promoção imobiliária e construção civil.

Uma dessas empresas é a NaturaFish que se dedica à criação de peixe, robalo europeu e dourada, em regime de aquicultura natural e sustentável, desenvolvendo a sua atividade numa área de 19 hectares de água salgada, localizada na Reserva Natural do Estuário de Alvor.

A outra é a Congelagos, que, fundada para atender à crescente procura global por dietas naturais e à base de produtos do mar, opera no mercado de processamento de pescado e assumiu um compromisso com a saúde, qualidade de serviço, inovação e sustentabilidade, preservando a qualidade durante todo o ano.

A unidade fabril foi projetada para calibrar, processar e congelar diariamente 300 toneladas de pescado e armazenar 5 400 toneladas de congelados.

Entidades públicas e privadas ligadas ao sector acompanharam a visita desta delegação a Lagos, a qual teve um forte pendor de ligação às estruturas de fomento ao empreendedorismo.