Lagos recebe o primeiro Congresso do Cancro da Mama do Algarve

O primeiro Congresso do Cancro da Mama do Algarve acontece em Lagos, na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, no Hotel Vila Galé de Lagos.

Segundo a American Cancer Society, os avanços no diagnóstico e tratamento aumentaram a taxa de sobrevivência dos doentes oncológicos.

Mantêm-se, contudo, os problemas relacionados com os tratamentos oncológicos, como as incapacidades temporárias ou permanentes, que fazem com que estes doentes sintam a necessidade de procurar soluções para aumentar a sua qualidade de vida.

Numa área como a oncologia, há dois aspetos, em permanente mudança: o tratamento convencional e os nossos conhecimentos sobre o que cada um pode fazer individualmente para reforçar o efeito desses tratamentos.

O primeiro Congresso do Cancro da Mama do Algarve – O Cancro da Mama na Linha do Tempo – Literacia na Saúde, tem como objetivo abordar esta condição de forma multidisciplinar e biopsicossocial, promovendo o empoderamento e o conhecimento a todas e a todos que de um momento para o outro são confrontados com este diagnóstico.

A organização é da Tecnifisio – Fisioterapia Especializada e Bem-estar.

«Acreditamos que a literacia na saúde oferece em qualquer percurso de uma doença, maior motivação e empenho para a vencer, pois desmistifica medos e tabus, tão nefastos à qualidade de vida e ao bem-estar».

A Comissão organizadora é composta por Tânia Camilo, fisioterapeuta e CEO da Tecnifisio, Jacqueline Tavares, fisioterapeuta e coordenadora da área da Oncologia da Tecnifisio, e por Conceição Andrade, fisioterapeuta na Mama Help Lisboa e colaboradora na Fundação Champalimaud.

O evento destina-se a todos os doentes oncológicos, familiares, bem como aos profissionais de saúde que não estão ligados diretamente à área de oncologia, mas sintam necessidade de aprofundar os seus conhecimentos nesta temática.

O evento tem um cariz solidário, pelo que a inscrição (obrigatória) de cinco euros será doada à Associação Oncológica do Algarve (AOA).

As inscrições podem ser feitas online.