Lagos quer dinamizar comércio local com concurso de montras de Natal

Há prémios para as melhores montras.

A Câmara Municipal de Lagos, em parceria com a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, organiza novamente um concurso de montras dirigido a comerciantes que possuam estabelecimento no concelho de Lagos, entre 1 e 25 de dezembro, integrando a programação de Natal da cidade lacobrigense.

As montras natalícias serão alvo de avaliação por parte de um júri, sendo que para os três primeiros estabelecimentos classificados existem prémios monetários no valor de 500 euros, 300 euros e 200 euros, anunciados no dia 6 de janeiro de 2021, Dia de Reis.

Este concurso enquadra-se na estratégia de dinamização do comércio tradicional e do centro histórico de Lagos, bem como do seu património, incentivando a realização de compras natalícias, o aumento da procura e a sustentabilidade económica dos estabelecimentos comerciais.

Segundo a autarquia, e «tendo em conta os efeitos nocivos da pandemia na vida das famílias e na economia local», esta iniciativa vem «apoiar os comerciantes do concelho e desenvolver um esforço coletivo de colaboração entre autarquia, iniciativa privada e comunidade para vestir e embelezar Lagos com o espírito do Natal neste período delicado».

As normas de participação podem ser consultadas aqui, estando o formulário da inscrição, que é obrigatória e deve ser realizada até dia 23 de novembro, disponível aqui.