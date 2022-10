Lagos promove campanha solidária de recolha de mantas e agasalhos

A campanha solidária promovida por Lagos pretende recolher bens essenciais para o inverno para pessoas em situação de sem abrigo.

A Câmara Municipal de Lagos e o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de Lagos estão a promover, em conjunto, uma campanha solidária de recolha de mantas e agasalhos.

A iniciativa, lançada no âmbito do Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza, decorre até ao dia 30 de novembro e tem como objetivo alertar e sensibilizar a sociedade civil para a realidade das pessoas em situação de sem-abrigo, uma das formas mais extremas de pobreza e exclusão social.

Quem quiser colaborar com a iniciativa, pode entregar os artigos no Banco de Recursos Lagos Solidários, localizado na Rua José Afonso, lote 23, cave B (antiga Loja da Água), aberto às segundas, quartas e sextas, entre as 15h00 e as 17h00, e às terças e quintas, das 10h00 às 12h00.

A autarquia lagoense explica que a maior necessidade, de momento, são artigos para a época mais fria, como mantas, sacos-cama, cachecóis e gorros, mas também toalhas de banho e roupa interior.

Todos os bens recolhidos são, posteriormente, distribuídos a duas entidades parceiras do NPISA de Lagos, o MAPS – Movimento de Apoio a Problemáticas Sociais e o Instituto Fonte de Vida, que se encarregam de os fazer chegar a quem mais precisa.

Ainda neste âmbito, estão a decorrer vários projetos estruturantes dirigidos a este segmento da população, resultantes da parceria estabelecida entre o município, a Segurança Social e o MAPS, que permitem criar novas respostas sociais no concelho com a reintegração de pessoas em situação de sem abrigo.

Um exemplo desse investimento é a casa partilhada de Lagos, em funcionamento há pouco mais de um ano, no âmbito do projeto «TMN – Tua, Minha, Nossa».