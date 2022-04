Lagos procura jovens monitores para o programa «Viver o Verão»

Inscrições abertas até sábado.

A Câmara Municipal de Lagos tem abertas as inscrições para monitores da edição de 2022 do projeto «Viver o Verão», decorrendo as mesmas até sábado, dia 30 de abril. A iniciativa será este ano alargada às freguesias da Luz, Bensafrim, Barão e às localidades de Odiáxere/Chinicato.

O projeto terá início a 4 de julho terminando a 31 de agosto. As atividades decorrem de segunda a sexta-feira, em dois turnos (manhã ou tarde).

Este projeto de ocupação de tempos livres, que tem como principal objetivo desenvolver competências sociais e pessoais, incentivar a prática desportiva e de hábitos saudáveis, e que se desenvolve há quase 20 anos, é bem conhecido das famílias e jovens lacobrigenses, visto tratar-se de uma importante resposta social do município às muitas famílias que se encontram a trabalhar nesta época do ano, ocupando de forma lúdica e pedagógica os seus filhos nos meses de julho e agosto.

Os jovens, entre os 16 e os 29 anos, que se inscrevam para desempenhar funções como monitores de crianças ou como colaboradores no serviço de promoção ambiental, terão como funções acompanhar e assegurar a segurança das crianças durante o período em que decorrem as atividades, controlar a assiduidade e comportamento das crianças, dinamizar atividades comas crianças nos tempos de pausa e participar nas reuniões de trabalho semanais, entre outras.

A inscrição é feita através do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no site do projeto, estando sujeito a um processo de seleção de acordo com vários critérios, entre eles a idade, a experiência em projetos do género e a participação no ano anterior.

Após a seleção, todos os jovens monitores deverão passar por uma sessão de formação específica, de acordo com a atividade que irão desenvolver no projeto, ministrada pelos técnicos da autarquia.

O município de Lagos afirma que «para os jovens participantes que desempenham as funções de monitor, este é, muitas vezes, o primeiro contacto que têm com o mercado de trabalho, incutindo-lhes sentido de responsabilidade e compromisso, competências importantes para o seu desenvolvimento e para a sua formação pessoal e social».