Lagos prestes a receber mais uma Feira Concurso Arte Doce

Cartaz musical terá Rui Veloso, Gabriel o Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza.

A 33ª edição da Feira Concurso Arte Doce decorre no Complexo Desportivo de Lagos de 27 a 31 de julho, entre as 18h00 e as 0h00, após um interregno de dois anos.

«Doces, petiscos, música e muita animação» é a garantia do município de Lagos para esta edição do certame, que terá «um dos melhores cartazes musicais do verão algarvio»: atuam Rui Veloso, Gabriel o Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza.

A suspensão de dois anos da Feira Concurso Arte Doce devido à situação pandémica «foi motivo para a autarquia preparar um regresso em grande». O evento decorre agora em cinco dias, tendo também aumentado o espaço envolvente do recinto para acomodar mais participantes.

Para além da doçaria regional, que se mantém no interior do pavilhão, o exterior contará com artesanato, tasquinhas e outros produtos alimentares, num total de cerca de 113 participantes. E celebrando o centenário da chegada do comboio a Lagos, uma iniciativa com várias atividades a decorrer nos dias 29 e 30 de julho, esse foi mesmo o tema escolhido para esta edição do certame.

Para reforçar os laços entre as várias tradições do país, foi também convidada a região da Estremadura, que estará presente na forma de artistas, doçaria e artesanato.

No que toca a animação musical, para além dos já referidos cabeças de cartaz no palco principal, o recinto recebe vários artistas locais num palco secundário: Banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio, Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere, Daddy Jack Band, Paulo Ribeiro, DJ Manu, Time for T, Ana Marques, Ana Valentim, Vítor do Carmo, José Santana e Orquestra Ligeira de Lagos. Da Estremadura, virão a Orquestra de Foles, Sons da Terra, Alma Menor e o Rancho Velha Guarda do Folclore da Nazaré.

Também estão previstos showcookings diários, a incidir no doce fino, sabores da Estremadura, doce conventual de Alcobaça, sabores da baía de Lagos e gastronomia com o chef Louis Anjos (Estrela Michelin).

Como não poderia deixar de ser, o foco do certame estará na sua própria história: o concurso de doçaria que destaca o talento e a criatividade de doceiras e doceiros.

Nesta edição, as categorias a concurso são Arte Doce – Tema obrigatório e Tema livre, Qualidade na Tradição (Melhor Dom Rodrigo, Doce Fino, Morgado e Doce de Figo) e Doces de Inovação, os quais serão anunciados ao longo dos três primeiros dias de feira, com a entrega dos prémios a decorrer no quinto e último dia.

O certame terá também uma zona infantil alargada com muitas animações e atividades para os mais pequenos, a colaboração do Comboio Turístico de Lagos que, alinhado com o tema deste ano, fará o transporte gratuito de visitantes entre o centro histórico de Lagos e o recinto e um novo website onde pode ser consultado o programa, mapa e participantes.