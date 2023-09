Lagos prepara várias atividades para assinalar início de ano letivo

Destinadas a alunos, encarregados de educação e professores, as atividades assinalam o início do próximo ano letivo que se avizinha.

Sob o mote «Comunidade Educativa + Positiva e + Motivada» e com a colaboração dos agrupamentos de escolas Gil Eanes e Júlio Dantas, a Câmara Municipal de Lagos está a preparar várias atividades para assinalar o início do ano letivo 2023-2024.

Alunos, professores, pessoal não docente, parceiros educativos e até encarregados de educação, todos estão incluídos no programa de atividades gratuitas previstas de 15 a 26 de setembro.

Para marcar o arranque do ano letivo, terá lugar no dia 15 de setembro (14h00) a sessão oficial de abertura no Hotel Vila Galé, pelos presidentes da Câmara Municipal e Assembleia Municipal e diretores dos dois agrupamentos de escolas de Lagos, momento que também servirá para apresentar as boas práticas e perspetivas para o novo ano.

Ainda nessa tarde, o autor e coach Pedro Vieira será o orador da palesta motivacional «Colaboração e cooperação para o sucesso educativo».

A participação nestas atividades dirigidas a pessoal docente (professores e técnicos de AEC) e não docente está sujeita a inscrição, disponível aqui.

Como forma de promoção e prevenção da saúde mental, o apresentador, radialista e ator João Paulo Sousa estará com alunos do 9.º ano e Ensino Secundário no dia 19 de setembro para a palestra «Isso é psicológico», projeto da sua autoria que está a percorrer as escolas do país.

Os encarregados de educação serão outro dos focos das atividades deste arranque do ano letivo, com palestras a ter lugar no Auditório Paços do Concelho Séc. XXI.

Para os pais de alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo, Emília Marreiros da ARCJ – Associação de Reiki para Crianças e Jovens apresenta a sessão «Emoções e Afetos – Relação ou Ralação» (19 de setembro, 18h30), a qual irá abordar técnicas e estratégias para enfrentar as adversidades em família.

Já no dia 21 (18h30), fala-se de «Empoderamento de pais para uma educação mais consciente», com as oradores Sílvia Oliveira e Maria João Freitas, ideal para os pais de alunos de 2.º e 3.º ciclo que pretendem aprender técnicas de capacitação para lidar com questões vividas e sentidas pelos jovens.

Glória Gonçalves será a oradora da palestra «A escola acabou. E agora?», a 22 de setembro (18h30), para ajudar os pais de alunos do Ensino Secundário a melhor orientarem os seus filhos no seu futuro e percurso após a escolaridade obrigatória.

As três atividades destinadas a encarregados de educação são gratuitas, mas carecem de inscrição obrigatória, que pode ser realizada aqui.

A par destas iniciativas, o município irá ainda oferecer jogos didáticos a escolas dos dois agrupamentos escolares de Lagos, sendo que as escolas EB 2, 3 das Naus e Tecnopolis serão alvo de apetrechamento das suas salas de aluno como forma de torná-las mais cómodas e dignas.

A toda a comunidade escolar lacobrigense, «o município deseja um próspero e feliz ano letivo 2023-2024», afirma.