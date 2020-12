Lagos prepara um Natal diferente mas animado

Para segurança de toda a comunidade em plena crise pandémica, o município de Lagos adaptou a sua habitual programação de Natal, oferecendo a munícipes e visitantes várias experiências de promoção dos valores do Natal.

Dessa forma, o concelho veste-se com as cores, os sons e as luzes de Natal para assinalar esta quadra festiva, até 6 de janeiro, havendo lugar para espetáculos, sessões de cinema, concurso de montras e iniciativas de dinamização do comércio local.

Numa parceria com a ACRAL, um dos focos da campanha de Natal da autarquia lacobrigense passa pelo incentivo às compras natalícias no comércio local.

Como tal, dirigiu um convite a todos os comerciantes que possuam estabelecimento no concelho de Lagos para que entrem no «Concurso de Montras de Natal», gratificando os três primeiros classificados com prémios monetários.

Além disso, através da iniciativa «Natal no Comércio Local», também os clientes dos estabelecimentos aderentes podem habilitar-se a receber prémios, sendo que serão oferecidos 50 vales no valor de 100 euros para serem descontados no comércio lacobrigense.

O Zoo de Lagos também entra nas celebrações com a sua já famosa Natalândia, de 5 a 27 de dezembro (10h-17h00), garantindo a possibilidade de visitar mais de 180 espécies de animais e presenteando os mais jovens com uma programação natalícia diversificada.

A Câmara Municipal de Lagos irá também oferecer bilhetes para duas sessões gratuitas do filme «Come Away – Era uma vez» nos dias 17 e 22 de dezembro, às 17 horas, no Algarcine Cinemas de Lagos (sujeito a lotação do local com o devido distanciamento físico).

Neste filme dobrado em português, a magia dos contos de fadas e dos laços familiares trará uma verdadeira experiência emocionante para toda a família.

Em dezembro, o Centro Cultural de Lagos será palco de teatro e música.

A ter lugar no dia 4 de dezembro (19h00), «O Sonho do Ernesto» é uma peça para os mais pequenos sobre um hilariante duende com o vício do telemóvel.

Entre 9 e 11 de dezembro (19h30) é o momento da Associação de Dança de Lagos brilhar com o espetáculo «Sonhar a Dançar».

«Jingle all the way» é o título do concerto da cantora Ana Laíns com a Orquestra de Jazz do Algarve, no dia 18 de dezembro (19h30), prometendo alguns temas de Natal e muitas surpresas.

É de recordar que, até 1 de janeiro de 2021, o estacionamento do Parque da Frente Ribeirinha é gratuito durante três horas, mediante apresentação de talão de compras superior a 10 euros.

No caso das ZED – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, o estacionamento será gratuito durante o mesmo período.

Para segurança de toda a comunidade, todas as atividades e iniciativas da campanha «Natal em Lagos» cumprem todas as normas de saúde em vigor.

Este é um Natal diferente, mas com o espírito e o calor de sempre, garante a Câmara Municipal de Lagos.