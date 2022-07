Lagos prepara-se para assinalar o centenário da chegada do comboio

Câmara Municipal de Lagos está a preparar várias iniciativas no âmbito do programa comemorativo do Centenário da Chegada do Comboio a Lagos, nos dias 29 e 30 de julho.

A efeméride assinala-se a 30 de julho, assinalando 100 anos desde que um comboio chegou pela primeira vez à Estação Ferroviária de Lagos. O grande objetivo desta iniciativa do município passa por recordar o acontecimento, os seus atores e compreender o respetivo contexto social, político e económico.

O programa arranca na sexta-feira, dia 29, no Centro Cultural de Lagos, com o colóquio «100 Anos da Chegada do Comboio a Lagos ― passado, presente e futuro», evento que conta com a participação de reputados oradores no domínio da investigação histórica, da mobilidade e transportes, a que se juntam figuras de proa das entidades-chave do setor.

No dia seguinte, as atenções viram-se para a Estação Ferroviária de Lagos e para a receção à chegada da viagem de comboio comemorativa, que está prevista acontecer ao final da manhã, com animação musical a cargo da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio e a presença do Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere.

O momento será depois perpetuado, com a inauguração de uma nova peça de arte pública a marcar a paisagem urbana da cidade. À tarde, o palco das comemorações volta a ser o Centro Cultural de Lagos, que irá receber a cerimónia de assinatura do Protocolo de Gestão Partilhada do Núcleo Museológico de Lagos do Museu Nacional Ferroviário, a apresentação de edições comemorativas (medalha e peças filatélicas) e a inauguração da exposição foto-documental «Lagos, a última paragem».

O tema constitui ainda o mote do desafio lançado pelo município às doceiras para os trabalhos a apresentar na 33.ª Feira Concurso Arte Doce, assim como o conceito em torno do qual a associação cultural «Questão Repetida» desenvolveu duas criações artísticas que irão poder ser apreciadas em espaços públicos da cidade.