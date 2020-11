Lagos prepara repavimentações no centro da cidade e por todo o concelho

Município investe mais de um milhão de euros na pavimentação de vias e arruamentos.

A empreitada levada a cabo pela Câmara Municipal de Lagos arrancou neste mês de novembro, com os trabalhos a iniciarem-se na zona da Meia Praia, mais concretamente na Urbanização Quinta de Santo António e Estrada da Albardeira.

Na cidade, está prevista a intervenção na Avenida dos Descobrimentos, Avenida da República, Rua Filarmónica 1.º de Maio, Estrada do Porto de Mós, Torraltinha, troço da Rua Vasco da Gama e estacionamento do Mercado de Santo Amaro. Somam-se diversas rotundas, algumas artérias do centro histórico e um conjunto de outras urbanizações das zonas de expansão urbana da cidade. As restantes zonas de intervenção incidirão na Luz, Espiche e Almádena, assim como Barão de São João e Portelas.

A empreitada tem um prazo de execução de 180 dias, consistindo em trabalhos de pavimentação e, em algumas artérias, também correções ao nível da drenagem de águas e nas calçadas.

Com esta intervenção geograficamente abrangente, a somar-se às empreitadas já em curso na Estrada Municipal 537 (entre as Quatro-Estradas e a Vila da Luz) e na Estrada da Meia Praia (Via V10 do Plano de Urbanização da Meia Praia), o município pretende «promover uma requalificação geral das acessibilidades na área do concelho, não descurando as reparações de menor dimensão que estão a ser asseguradas por administração direta com os recursos técnicos e humanos próprios da autarquia».