Lagos prepara novo empreendimento de habitação a custos controlados

Câmara Municipal de Lagos está a lançar uma nova empreitada para a construção de habitação a custos controlados, num investimento avaliado em 1,5 milhões de euros.

Este investimento permitirá ampliar o parque habitacional, acrescentando-lhe um novo edifício multifamiliar de 12 fogos, que irá nascer na Urbanização Chesgal, em plena zona de expansão urbana da cidade de Lagos, na proximidade de equipamentos de educação e saúde. O concurso público de empreitada foi aprovado na última reunião do executivo municipal lacobrigense.

Na apresentação do assunto, o presidente da autarquia, Hugo Pereira, recordou os antecedentes deste processo, iniciado com a aquisição, por parte do município, de dois lotes nesta urbanização, onde irão ser edificados um total de 112 fogos, pois para além desta empreitada, está em fase de conclusão um projeto para a construção de mais 100 novos fogos no terreno de maior dimensão.

Estas ações têm enquadramento na Estratégia Local de Habitação (ELH) de Lagos e estão previstas nas Grandes Opções do Plano para 2022, que identifica a habitação como «uma das principais prioridades políticas, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população, a competitividade do município e a coesão social e territorial».

A componente da construção de fogos prevista na EHL teve início com a construção de 17 fogos em Bensafrim e Sargaçal (atualmente em fase final). A estas intervenções acresce a reabilitação do parque habitacional municipal, estando a ser executadas, entre outras, duas intervenções para melhorar as condições residenciais de cerca de 100 agregados.