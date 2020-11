Lagos premeia quem fizer compras de Natal no comércio local

Também haverá estacionamento gratuito para os clientes.

Tendo como objetivo a dinamização do comércio tradicional do concelho de Lagos em pleno período de restrições devido à pandemia COVID-19, a Câmara Municipal promove, entre dia 1 de dezembro e 5 de janeiro, nos estabelecimentos comerciais da cidade, a iniciativa «Natal no comércio local», numa parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL).

A ação visa premiar os clientes de estabelecimentos aderentes com 50 vales no valor de 100 euros, para serem descontados no comércio lacobrigense, sendo que para se habilitar basta fazer uma compra no valor igual ou superior a 10 euros nessas lojas.

Assim, nos estabelecimentos comerciais de Lagos aderentes ao «Concurso de Montras de Natal», identificados com um dístico nas suas montras, os clientes recebem, por cada compra no valor igual ou superior a 10 euros, um cupão de participação, até um máximo de 15 por fatura.

Depois de preencher os cupões, o cliente deve depositá-los na tombola localizada no Posto de Informação Turística de Lagos (Praça Gil Eanes), sendo que o sorteio será efetuado a 6 de janeiro. Serão entregues 50 prémios, no valor de 100 euros cada, que poderão ser descontados exclusivamente nas lojas aderentes à iniciativa.

O município diz-se «consciente dos efeitos negativos da crise pandémica na economia local», tendo como objetivo «encher o concelho com esperança e os valores do Natal e fomentar a promoção do comércio tradicional do concelho de Lagos, permitindo também a sustentabilidade económica desses estabelecimentos».

Assim, e para incentivar às compras no comércio local, «com toda a comodidade e segurança», o município irá também «garantir estacionamento gratuito no Parque da Frente Ribeirinha, durante três horas, entre 1 de dezembro e 1 de janeiro de 2021, mediante apresentação de talão de compras superior a 10 euros».

Já nas ZED – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, o estacionamento será gratuito durante o mesmo período.

Esta iniciativa fará parte da programação «Natal em Lagos 2020», adaptada às normas de saúde e segurança em vigor, que incluirá o já referido Concurso de Montras, espetáculos no Centro Cultural de Lagos, sessões de cinema, a Natalândia do Zoo de Lagos e a iluminação e decoração natalícias nas ruas do concelho.