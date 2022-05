Lagos: Mercado do Levante estreia espaço renovado em julho

Mercado do Levante/Reforma Agrária e o Viv’o Mercado regressam no início de julho às suas instalações definitivas, num espaço totalmente renovado e pronto a estrear, depois da intervenção realizada em 2020.

A requalificação do Mercado de Levante terminou em 2020, representando uma obra no valor de 299.996,07 euros (valor acrescido de IVA) que permitiu dotar o espaço de melhores condições de conforto térmico para vendedores e público, promovendo a sua atratividade e reforçando o papel do mercado de produtores hortofrutícolas na economia de base local.

Explica o município de Lagos que «essa acaba por ser a missão de ambos os mercados: promover a produção local ao mesmo tempo que se incentiva a comunidade a adquirir produtos regionais como as frutas, legumes e hortaliças, doçaria, mel, pão, artesanato, entre outros».

Apesar de o espaço estar pronto a estrear, dadas as limitações decorrentes da crise pandémica, o Mercado de Levante (sábados de manhã) está a funcionar, desde 2020, no parque de estacionamento do Complexo Desportivo de Lagos, sendo que o Viv’o Mercado (quarta-feira à tarde) decorre no antigo ciclo preparatório (em frente à Câmara Municipal de Lagos).

«Agora que foram levantadas a maioria das restrições em Portugal, ficaram reunidas as condições para se avançar com o seu funcionamento nas instalações definitivas, um Mercado de Levante renovado e com melhores condições, tanto para vendedores como para visitantes», garante a autarquia.

Assim, 25 e 29 de junho são as datas dos últimos Mercado de Levante/Reforma Agrária e Viv’o Mercado nos locais provisórios atuais.

No dia 2 de julho, das 7h00 às 14h00, o Mercado de Levante regressa à base, enquanto que a 6 de julho é a vez de o Viv’o Mercado, entre as 17h00 e as 21h00, decorrer nas renovadas instalações.