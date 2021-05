Lagos lança campanha de vacinação e identificação eletrónica de cães

Campanha terá lugar nas instalações do Centro de Recolha Oficial de Animais de Lagos.

A campanha anual de Vacinação Antirrábica, de Identificação Eletrónica e de Controlo de outras Zoonoses (CVARIE) de Lagos arranca hoje, sexta-feira, dia 7 de maio, este ano apenas para cães.

Os interessados poderão, desde já, fazer marcação prévia através dos números 282 780 900 ou 925 525 017 (entre as 9h00 e as 12h00, e entre as 13h00 e as 16h00), sendo que a campanha terá lugar nas instalações do Centro de Recolha Oficial de Animais de Lagos (CRO).

Para usufruir destes serviços, os titulares dos animais devem fazer-se acompanhar pelos documentos do cão e Cartão de Cidadão.

Para a ação, as taxas a aplicar pelo Canil Municipal serão de 10 euros para vacinação antirrábica, um euro para boletim sanitário de cães e 2,50 euros para identificação eletrónica/registo do cão. A utilização de máscara é obrigatória no local.

Esta campanha decorre da obrigatoriedade de todos os cães com mais de três meses de idade, presentes no território nacional, disporem de vacina antirrábica válida, assim como a determinação, para o ano de 2021, da realização de campanha oficial de vacinação antirrábica e de controlo de outras zoonoses, estabelecendo igualmente a realização da identificação eletrónica em regime de campanha.

De assinalar que a raiva e outras doenças associadas poderão ser transmitidas pelos animais ao homem (zoonoses), colocando em risco a saúde da comunidade.