Lagos integra lista das 100 melhores histórias no Green Destinations

O restauro do cordão dunar da Meia Praia, em Lagos, entrou no TOP 6 do prémio Green Destinations Stories, na categoria «Natureza e Cenário».

O município de Lagos, no âmbito do seu processo de certificação internacional como destino sustentável, apresentou a sua candidatura ao prémio Green Destinations Top 100 Stories – edição 2023.

A competição Green Destinations Top 100 Stories trata-se de um concurso mundial de destinos locais e regionais que, no âmbito da sustentabilidade, ​visa incentivar os destinos a contar as suas histórias, partilhar as suas experiências e sucessos, servindo de modelo e inspiração para outros destinos.

Esta competição torna-se um primeiro passo para os participantes que procuram o reconhecimento dos seus esforços no Turismo Sustentável, compartilhando e promovendo histórias que relatam iniciativas e projetos inovadores e eficazes de destinos que trabalham para um desenvolvimento mais sustentável globalmente.

Podem candidatar-se a este prémio municípios, ilhas, áreas protegidas e outros destinos comprometidos com um turismo mais sustentável.

Lagos candidatou-se ao referido prémio contando a sua boa prática sobre o restauro do cordão dunar da Meia Praia, com uma história intitulada: «Caminhando em Harmonia – Como a Natureza foi Recuperada e Valorizada».

A lista das 100 melhores histórias mundiais da Green Destinations foi revelada durante o principal evento anual, a Conferência Green Destinations 2023, na Estónia, sendo que Lagos integrou esta lista, em conjunto com outros seis destinos portugueses (Alto Minho, Amarante, Braga, Castro Daire, Nazaré e Torres Vedras), os quais compartilham e promovem histórias inovadoras e eficazes de iniciativas e projetos sustentáveis,

Esta boa prática de Lagos encontra-se no TOP 6 do prémio Green Destinations Stories, na categoria «Natureza e Cenário».

Critérios como a qualidade, transferibilidade, nível de inovação nas histórias e presença de todos os pilares de sustentabilidade foram considerados na seleção.

As histórias de cada destino podem ser consultadas na página T​​OP 100 2023 da Green Destinations e, especificamente a de Lagos poderá ser consultada aqui.

A competição Green Destinations Top 100 Stories acontece anualmente, desde 2014, celebrando e promovendo 100 destinos e empresas como exemplos inspiradores de Turismo Sustentável para outros destinos, operadores turísticos e visitantes.

O concurso seleciona 100 histórias de Turismo Sustentável por meio de um edital aberto e as histórias são julgadas em termos de eficácia, inovação e transferibilidade.

No ano de 2019 o concelho de Lagos tinha já alcançado o 7º lugar no TOP 10 da categoria «Escolha do Público» dos Green Destinations a nível internacional e o 2º lugar a nível nacional.

Para a Câmara Municipal de Lagos, «este prémio é, acima de tudo, o reconhecimento pelas boas práticas de sustentabilidade que a autarquia tem vindo a promover e a implementar».