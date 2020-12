Lagos integra candidatura à Programação Cultural em Rede

Orçamento global do projeto cifra-se em mais de 840 mil euros.

O município de Lagos é uma das entidades participantes no projeto «ALGARVE – Programação Cultural em Rede», que é objeto de candidatura da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve ao Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

Com um orçamento global de 842756,08 euros e uma taxa de cofinanciamento de 100 por cento, a candidatura é coordenada pela AMAL, envolvendo os 16 municípios da região e a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Lagos integra a parceria com uma programação que inclui os eventos «Noites no Cais», «Visitas Guiadas pela Arte Urbana» e «Ciclo Música no Altar», cujos custos de produção ascendem a 43000 euros.

Em termos de itinerâncias, o município manifestou-se disponível quer para receber eventos e artistas, quer para levar artistas de Lagos a outros concelhos da região.

O programa proposto prevê a realização de itinerâncias entre os municípios, num total de 70 eventos distribuídos por várias áreas artísticas, designadamente teatro, música, exposições, workshops, arte de rua, arte urbana, dança, artes visuais e projetos multidisciplinares, entre outros.

Cerca de 60 por cento das ações irão decorrer ao ar livre e em espaços verdes, potenciando o património natural da região.

Outra das apostas para a realização dos eventos é a escolha de espaços que valorizem o património cultural e paisagístico, como os sítios arqueológicos, monumentos, jardins, museus e outros locais de interesse reconhecido, como por exemplo rotas e circuitos pedestres do interior da região.

A programação fora da chamada «época alta do turismo de sol e mar», como forma de combate à sazonalidade turística da região, é também uma das preocupações deste projeto, que procura «estimular a parceria entre municípios e com os artistas e agentes culturais locais e regionais», assim como «promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território».