Lagos firma parceria com Agrupamento 173 do Corpo Nacional de Escutas

Município atribuirá anualmente seis mil euros ao Agrupamento.

A Câmara Municipal de Lagos aprovou um protocolo de cooperação a estabelecer com o Agrupamento 173 do Corpo Nacional de Escutas (CNE), destinado à criação e operacionalização de um dispositivo logístico de apoio ao Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).

Esta medida visa ampliar a capacidade de resposta e os níveis de prontidão da estrutura municipal de proteção civil nas atividades desenvolvidas no território e junto das populações.

Uma das obrigações do Agrupamento 173 do CNE consistirá na disponibilização de meios e recursos que permitam preparar e transportar apoio alimentar para os operacionais empenhados em operações de proteção e socorro no concelho de Lagos.

O apoio social à população, assim como a colaboração em ações de informação e formação integradas no plano anual de sensibilização do Serviço Municipal de Proteção Civil, são outras das vertentes a trabalhar no âmbito desta parceria.

Para a prossecução destes objetivos, o município atribuirá ao Agrupamento 173 do CNE uma comparticipação financeira anual de seis mil euros.