Lagos financia trabalhos de conservação da Igreja de Santa Maria

Subsídio de 62 mil euros aprovado para o efeito.

A Câmara Municipal de Lagos vai financiar os trabalhos de conservação e manutenção exterior da Igreja de Santa Maria.

O assunto foi presente à última reunião do executivo, que aprovou um subsídio de 62 mil euros a atribuir, para esta finalidade, à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Lagos.

A verba destina-se ao tratamento e pintura das paredes exteriores, de portas, janelas e ferragens, «intervenção necessária para que este exemplar de arquitetura religiosa recupere a dignidade compatível com o seu valor patrimonial e o contexto urbano em que está inserido, na Praça do Infante, em pleno centro histórico da cidade», explica a autarquia.

A história deste edifício começou em 1498, quando foi construída a Igreja da Misericórdia, à qual foi adossado posteriormente o hospital da mesma casa. Sofreu restauros e ampliações nos séculos XVI e XVII, acabando por ser instituída igreja paroquial, dedicada a Santa Maria, aquando da destruição pelo terramoto de 1755 do antigo templo da paróquia.

Edifício de arquitetura neoclássica composto por nave única com três capelas colaterais e sacristia adossada à fachada lateral esquerda, com a frente voltada à Praça do Infante, apresenta uma composição simétrica, tendo como elementos centrais sobrepostos, a porta da entrada, a janela da sacada e um nicho para imagem.

A simetria é reforçada pelas duas torres laterais, com campanários. O interior encontra-se enriquecido com retabulística da segunda metade do século XVIII.