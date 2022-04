Lagos: Festival Out-(In)VerAno abre candidaturas para o cartaz

Candidaturas estão abertas até 20 de maio.

O Festival Out-(In)VerAno, iniciativa promovida pela associação Questão Repetida, acaba de abrir candidaturas com o objetivo de receber Propostas Artísticas, para que as mesmas integrem a programação do festival, que vai decorrer nos dias 15, 16 e 17 de Julho, em Lagos.

Este certame aposta na descentralização cultural no município de Lagos e do Algarve e quer «propor um programa de atividades ao longo de três dias assente na trilogia Artes – Ciência – Património e na dicotomia de Lagos, Mar e a Terra, Interior e Costa».

Segundo a organização, «a população do concelho de Lagos, como na maioria do território algarvio, concentra uma enorme diversidade de pessoas, tanto locais como visitantes. Neste sentido, as propostas artísticas apresentadas devem ter em consideração essa realidade».

O objetivo é que, «partindo do património material e imaterial, permitir essa convivência global e aproveitá-la para incentivar os públicos locais a responderem aos desafios».

São admitidas propostas de artistas ou coletivos artísticos nacionais e internacionais, que devem deverão ser enviadas até ao dia 20 de maio, com o assunto «Out-(In)VerAno/Nome Candidato», por e-mail.