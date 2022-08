Lagos: Feira Concurso Arte Doce com edição «mais visitada de sempre»

Regresso deste evento de Lagos conseguiu bater recordes: 113 negócios participantes e um número estimado de 125 mil visitas ao longo dos cinco dias.

A Feira Concurso Arte Doce, realizada entre 27 a 31 de julho no Complexo Desportivo de Lagos, teve um regresso «há muito que era esperado», após dois anos de suspensão devido à crise pandémica.

Este facto «acabou por desafiar a autarquia a preparar um regresso em grande, com cinco dias de feira, uma área maior que permitiu acomodar mais negócios participantes de doçaria, artesanato, tasquinhas e produtos regionais, e um dos melhores cartazes de eventos de verão no Algarve com nomes como Rui Veloso, Gabriel o Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza», enaltecem os responsáveis municipais.

Associando-se às comemorações do Centenário da Chegada do Comboio a Lagos, esse foi o tema escolhido para este ano, estando presente na animação circulante e atividades infantis, mas também no mote lançado ao concurso Arte Doce.

Nesta edição, a região convidada foi a Estremadura, que esteve presente através de stands de doçaria, showcookings e bandas que dividiram o palco secundário com artistas e bandas lacobrigenses.

Também neste ano, a feira contou com uma série de novidades para melhorar a experiência, como uma página exclusiva, a dinamização das várias atividades por um conhecido apresentador de televisão e uma grande zona infantil repleta de diversões para os mais pequenos.

No entanto, apesar da vasta programação deste evento gratuito, o seu foco continua a estar na promoção e valorização da doçaria algarvia, premiando e estimulando a criatividade e experiência de doceiras e doceiros que «teimam» em não deixar desparecer esta arte com tradição e história.

Nesta 33.ª edição, os concursos foram Qualidade na Tradição (Melhor Dom Rodrigo, Morgado, Doce Fino e Doce de Figo) e Doces de Inovação e Arte Doce (tema obrigatório e tema livre), este último com criativos bolos expostos no recinto ao longo dos dias.

No último dia de feira, 31 de julho, as doceiras e doceiros vencedores foram homenageados numa cerimónia, proferindo palavras de defesa das tradições de doçaria e da sua promoção junto das gerações mais novas.

A próxima edição está já a ser preparada pelo município de Lagos, «mantendo a tradição de valorizar o que de melhor se faz no Algarve ao nível da doçaria mas, também, gastronomia, artesanato e tradições».

Resultados dos concursos:

Concurso «Arte Doce»:

Tema Livre:

1.º lugar – Os doces da Fátima (Lagos)

2.º lugar – As passinhas do Algarve (Lagos)

3.º lugar – Atelier dos sabores (Tunes)

Tema obrigatório (Centenário da chegada do comboio a Lagos):

1.º lugar – Cantinho doce da Fernanda (Lagos)

2º. lugar – Lucília Baptista (Lagos)

3º. lugar – Os docinhos da Gena (Lagos)

Concurso «Qualidade na Tradição»:

Melhor Morgado – Bolos da Avó Isabel (Lagos)

Melhor D. Rodrigo – Maria Antónia Silva (Aljezur)

Melhor Doce Fino – Os docinhos da Gena (Lagos)

Melhor Doce de Figo – Ana Maria Santos (Mexilhoeira Grande)

Concurso «Doces de Inovação»: